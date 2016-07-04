خبرگزاری مهر-گروه بین الملل؛ پیش از ظهر امروز دوشنبه «بنیامین نتانیاهو» برای نخستین بار برای شرکت در نشست هفت کشور آفریقایی وارد کنیا شد.

برخی کارشناسان بر این باورند که سفر روز دوشنبه نخست وزیر اسرائیل به کنیا در جهت بهبود مناسبات تجاری و تغییر جایگاه رژیم صهیونیستی درنزد مردم قاره آفریقا انجام می‌گیرد. گفته می‌شود که این سفر به دعوت رئیس‌جمهور کنیا صورت می‌گیرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی یکشنبه گذشته در کابینه این رژیم از این سفر سخن گفته و اعلام کرده بود: «این سفر تلاشی گسترده برای بازگشت همه‌جانبه به آفریقا است؛ این سفر برای شرکت‌های تجاری اسرائیل و کشورهای آفریقایی بسیار مهم است.» در این جلسه همچنین کابینه رژیم صهیونیستی با پیشنهاد افتتاح دفاتر این رژیم در کشورهای آفریقایی که قرار است «نتانیاهو» به آنها سفر کند، موافقت شده بود.

اهداف سفر چهار جانبه

«نتانیاهو» در جریان این سفر به چهار کشور آفریقایی کنیا، اوگاندا، روآندا و اتیوپی سفر می‌کند و سعی در امضای چندین سند همکاری و توسعه مناسبات با این کشورها دارد.

رژیم صهیونیستی علاوه بر منافع اقتصادی در قاره آفریقا به دنبال حمایت و تایید این رژیم از سوی کشورهای آفریقایی در سازمان‌های بین‌المللی نیز هست چرا که این رژیم پیوسته از سوی کشورهای آفریقایی به دلیل اشغال اراضی فلسطینی‌ها و فعالیت هسته‌ای مورد انتقاد قرار داشته و موضوع اشغال فلسطین ضربه سختی به روابط این کشورها با تل آویو وارد کرده است. نفوذ بیشتر این رژیم در آفریقا از دیگر اهداف مهم این سفر عنوان شده است.

به گفته دفتر نتانیاهو این سفر همزمان با اختصاص ۱۳ میلیون دلار به عنوان بسته کمک اقتصادی جهت تقویت روابط مالی و همکاری‌های تجاری با کشورهای آفریقایی صورت می‌گیرد.

براساس بیانیه دفتر نتانیاهو، اسرائیل همچنین قرار است آموزش امور امنیت داخلی را نیز به کشورهای آفریقایی ارائه دهد. برتری نسبی اسرائیل در این زمینه‌ها در میان کشورهای آفریقایی جهت بهره‌برداری از این آموزش‌ها تمایل شدیدی ایجاد کرده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: قاره آفریقا پتانسیل گسترده‌ای در زمینه‌های متعددی برای اسرائیل دارد.

روزنامه «دیلی نیشن» چاپ نایروبی، نیز در گزارش نوشت: نتانیاهو بسته ای به ارزش ۱۳ میلیون دلار برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری و نیز گسترش همکاری با کشورهای آفریقایی به خصوص در زمینه نظامی و امنیتی و بهداشت و درمان پیشنهاد کرده است که این نشان می دهد نخست وزیر اسرائیل به دنبال متحدان تجاری جدید در قاره سیاه است.

پرفروش ترین روزنامه کنیا یادآور شد: این نخستین سفر یک نخست وزیر اسرائیل به آفریقا از زمان سفر «اسحاق رابین» پنجمین نخست وزیر این رژیم به «کازابلانکا (دار البیضاء)» بزرگترین شهر مغرب در سال ۱۹۹۴ است.

این روزنامه افزود که نخست وزیر رژیم صهیونیستی با حضور در کشورهای آفریقایی ٬به دنبال تغییر جایگاه خود در میان مردم این قاره است.

از جمله اهداف دیگر نتانیاهو در این سفر می توان به مواردی همچون جذب و حمایت از یهودیان ساکن در قاره سیاه و دستیابی به منابع راهبردی مانند اورانیوم، مس، طلا و الماس اشاره کرد.

بنابراین سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به چهار کشور آفریقایی کنیا، اوگاندا، روآندا و اتیوپی را با توجه به اهداف پشت پرده این سفر می توان تلاش صهیونیست ها برای ورود به برخی نقاط جهان از جمله آفریقا با هدف دستیابی به مدل های جدیدی از رویکرد پسا استعماری این رژیم که پیشتر بخشی از آن را در سرزمین های اشغالی به اجرا گذاشته، مورد ارزیابی قرار داد.