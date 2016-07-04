علی طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط مالی شهرداری سبزوار اظهار کرد: اوضاع مالی شهرداری سبزوار به‌سامان است، ما نسبت به بودجه وضعیت مناسبی داریم و هم اکنون ۱۲ میلیارد تومان چک در حال وصول داریم که این اتفاق در شهرداری تاکنون بی‌سابقه بوده است.

وی ادامه داد: با این وجود، شرایط اقتصادی و رکور حاکم در کشور باعث شده تا برخی از چک‌های دریافتی از مردم وصول نشود و یا موعد آن هنوز به سر نرسیده است.

شهردار سابق سبزوار مطالبه شهرداری از مردم را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در سال ۹۳ مبلغ ۱۰۷ میلیارد تومان طلب شهرداری از مردم دریافت شده که همین رقم در سال گذشته ۱۸۰ میلیارد تومان با احتساب ۷۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت است و در مجموع، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان درآمدهای وصولی شهرداری در دو سال اخیر بوده است.

طالبی درباره ادامه پروژه میدان سربداران سبزوار اظهار کرد: این طرح با تملکات خود بین ۱۰ تا ۱۴ میلیارد تومان هزینه در برخواهد داشت و عملیات اجرایی آن امسال اجرایی می‌شود و پروژه به‌گونه ای تعریف شده است که کمترین پرداخت نقدی را دارد.

وی بیان کرد کرد: ۱۰ درصد هزینه‌های این طرح مربوط به عملیات خاکی است که بیش از یک میلیارد تومان هزینه دارد و اعتبار آن را شهرداری تامین خواهد کرد، به لحاظ اینکه حجم قابل توجهی از منابع مربوط به سیمان است، با کارخانه های سیمان وارد مذاکره شده بودیم تا در قبال یک جریان غیر نقدی سیمان مورد نیاز این طرح را تأمین کنند.

گفتنی است شهردار سبزوار، طی روزهای اخیر از شهرداری سبزوار استعفا کرد و شورای شهر سبزوار در جلسه شب گذشته خود با استعفای علی طالبی موافقت کرد.