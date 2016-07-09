محمد نبهان تهیه کننده ویژه برنامه رمضانی «شیدایی» که در ساعات پایانی شب روی آنتن شبکه دو سیما می‌رفت به خبرنگار مهر گفت: برنامه ما در ماه رمضان به گونه ای باید زمانبندی می شد که یا قبل از افطار روی آنتن برود یا شبانگاهی پخش شود و از آنجا که «شیدایی» ریتم شادی داشت ترجیح دادیم با احترام به فضای معنوی هنگام اذان مغرب و حال و احوال روزه و روزه داری کار را به ساعت شبانگاهی موکول کنیم.

وی افزود: البته یکی از برنامه هایی که امسال در ساعت قبل از افطار پخش شد طرحی بود که در گفتگو با تهیه کننده ای مطرح کرده بودم و متاسفانه ۴۸ ساعت بعد متوجه شدم موضوع ما را در شبکه یک سیما روی آنتن برده اند. این تهیه کننده روزی به دفتر من آمد و از برنامه هایم پرسید و من هم توضیح دادم و متاسفانه متوجه شدم که به هیچکس نمی توان اعتماد کرد.

نبهان بیان کرد: من به دلیل مساله ازدواج گریزی در جامعه تصمیم گرفتم برنامه ای بسازم تا با دعوت از زوج هایی که روی هرکدام شان فکر شده از زبان آنها نکاتی مطرح شود که جوانان بپذیرند ولی به دلیل نظارت ضعیف می بینم کپی همین اتفاق جای دیگر هم به چشم می خورد.

وی با اشاره به حضور چهره هایی که به «شیدایی» آمده بودند، عنوان کرد: مثلا سالار عقیلی با خانواده اش آمد تا با نشان دادن شخصیت این هنرمند بگوییم او هم مثل هر آدم دیگری زندگی می کند و خانواده برایش مهم است اما جالب اینکه می بینم دو شب بعد یک برنامه دیگر به سوژه های ما زنگ می زند و می گوید هرچه آنجا گرفته اید من دو برابر می دهم در برنامه ما هم حضور داشته باش.

این تهیه کننده اظهار کرد: نسبت به آن برنامه مذکور هیچ حس رقابتی ندارم و کاملا کنارش گذاشتم. اتفاقا کاش در حدی بود که رقابت ایجاد می شد چون رقابت سالم باعث باکیفیت شدن برنامه ها و بزرگ شدن آدم ها می شود و مردم هم راضی تر خواهند بود نه اینکه دکور ما را ببینند و رنگ صحنه را هم کپی کنند. روانشناسی می گوید آبی رنگ آرامش و شب است و ما برای همین رنگ دکور هم فکر کرده بودیم.

وی ادامه داد: همه این ها صحبت هایی بود که در عالم رفاقت مطرح شد اما نتیجه گرفتم که دیگر با هیچکس نباید در این زمینه ها صحبت کرد. «شیدایی» جدا از عنوان برنامه، سوژه و نگاهی بکر داشت. ما هر شب با دعوت از زوج یا خانواده هنرمندان مساله ازدواج را با ایشان مطرح می کردیم و جدا از این آیتم هایی داریم که در رسانه ملی خیلی به آنها توجه نشده بود.

نبهان گفت: ما معتقدیم همه مردم ایران، تهران نیستند به همین خاطر برای اولین بار در برنامه هر شب با گویش و لهجه یک استان به بینندگان سلام کردیم. ما حتی سراغ ورزشکارانی رفتیم که علی رغم افتخاراتی که دارند هیچ اسم و نشانی از آنها نیست. برای من بحث نظارت خیلی مهم است و مطمئنا اگر بدانم سال دیگر «شیدایی» را دارم خیلی بیش از این به کار توجه و فکر می کنم. امسال یک هفته قبل از آغاز ماه رمضان تایید شد که کار جلوی دوربین برود و سال آینده حتما اتفاقات بهتری رخ خواهد داد.

تهیه کننده «شیدایی» با بیان اینکه باید بعد از این مردمی تر کار کنیم تا مخاطب خودش را در برنامه های تلویزیونی ببیند، ادامه داد: شخصا علاقمند به برنامه های ترکیبی هستم ولی در نظر دارم به زودی سریالی با محوریت اخلاق کار کنم. ضمن اینکه درصددم آیتم «صفر عاشقی» را حتما در قالب یک برنامه مستقل ادامه دهم.

وی درباره سایر فعالیت های خود گفت: برنامه ای دیگر به نام «سر و سامان» با موضوع ازدواج و طلاق در نظر دارم و می خواهم کسانی را که از همسران شان طلاق گرفتند دعوت کنم تا کارشناس برنامه با ایشان صحبت کرده و در این برنامه به زندگی مشترک شان برگردند. به نظرم جای چنین برنامه هایی در تلویزیون واقعا خالی است و امیدوارم در صورت اجرا کار برای مردم مورد توجه باشد.