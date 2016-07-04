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۱۴ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۹

هوای تهران همچنان ناسالم است

هوای تهران همچنان ناسالم است

مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۱۴ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام کرد. هوای تهران دیروز هم در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بود.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ٩۵/۰۴/۱۴ در وضعیت  ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است.

محمد رستگاری افزود: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسیدکربن پاک (۳۶)، ازن سالم (۷۴)، دی اکسید نیتروژن سالم (۷۳)، دی اکسید گوگرد پاک (۱۹)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون سالم (۹۲) و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون  ناسالم برای گروه‌های حساس  (۱۱۴) بوده است.

شاخص آلودگی هوای تهران روز گذشته ۱۱۰ اعلام شده بود.

کد مطلب 3703263
مسعود بربر

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