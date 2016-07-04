سیروس تسلیمی تهیه کننده سینما و مدیر شرکت پخش امیدفیلم درباره دلایل کم کاری اش در سال های اخیر به خبرنگار مهر گفت: کم کاری من در سینما دلایل متعددی دارد که می توان یکی از علت هایش را دیجیتالی شدن سینماها عنوان کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بعد از دیجیتالی شدن سینماهای کشور موقعیت و امکانی برای فیلم ها پیش آمده که بتوانند به صورت همزمان در سراسر کشور اکران شوند در حالیکه در سال های گذشته در بهترین حالت برای یک فیلم پرفروش ۲۰ یا ۳۰ کپی تهیه می شد. دیجیتالی شدن یک حسن محسوب می شود اما برای پخش کننده ها مشکلاتی را به وجود آورده و این نوع اکران کردن فیلم‌ها به صورت همزمان کار را برای ما مشکل کرده است. به این ترتیب که در حال حاضر بیشتر از ۵ فیلم در طول هر فصل اکران نمی شود چون سینماداران فیلم های پرفروششان را تعویض نمی کنند و همین مساله برای اکران فیلم های دیگر مشکل به وجود آورده است.

این تهیه کننده قدیمی سینما اظهار کرد: در حالیکه تعداد تولیدات سینمای ایران بیشتر از قبل هم شده است اما سالنی برای اکرانشان وجود ندارد به این ترتیب بسیاری از فیلم ها پشت اکران می مانند. این شکل نمایش در ایران بعد از چند سال جا می افتد و ما باید مثل کشورهای دیگر به مرور سینماها را دیجیتالی می کردیم اما متاسفانه یک دفعه همه سینماهای کشور به سیستم دیجیتال مجهز شد که این امر برای پخش کننده ها مشکلات زیادی را رقم زده است.

تسلیمی درباره آسیبی که تبلیغ فیلم ها در ماهواره به سینمای ایران وارد کرده است، یادآور شد: همچنین معتقدم تبلیغات فیلم ها در شبکه های ماهواره ای برخلاف تصوری که از نظر عده ای وجود دارد صدمه بزرگی به بدنه سینما وارد کرده است. این تبلیغات باعث شده هزینه تولید فیلم در سینمای ما چند برابر شود. فروشی که تعدادی از فیلم ها در اثر این تبلیغات داشته اند، باعث شده عوامل و بازیگران این آثار در کارهای بعدی شان تقاضای دستمزد بیشتری کنند و همین امر هزینه تولید آثار سینمایی را بالاتر برده است.

پخش کننده فیلم «چاقی» بیان کرد: این تبلیغات کاذب و مقطعی هزینه هایی را به بدنه سینما وارد کرده که سینمای ما گنجایش آن را ندارد و این مساله به بخش تولید و سرمایه گذاری سینما ضربه وارد کرده است و از طرف دیگر فیلم های ارزشی و متوسط نیز کلا پرونده تولیدشان بسته می شود. ممکن است این نوع تبلیغات برای چند فیلم مثبت بوده اما در کل سینما را با ضرر مواجه می کند.

وی در پایان درباره برنامه های آتی اش‌ عنوان کرد: در حال بررسی چند فیلمنامه و البته یافتن سرمایه گذار مناسب هستم تا یکی از آنها را به تولید برسانم. چون در حال حاضر یافتن سرمایه گذار کار مشکل شده است و تولید و تهیه یک فیلم جذاب، تاثیرگذار و با کیفیت نیز کار بسیار سختی است.