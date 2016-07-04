به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب اصفهان از ۲۱ تا ۲۴ تیر ماه در فضایی به مساحت ۹۰۰۰ مترمربع در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار می شود.

این نمایشگاه در چهاردهمین سال برگزاری میزبان بیش از ۷۰ شرکت از استان های تهران، اصفهان، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، زنجان، مازندران و قم و نمایندگی های فروش ۷ کشور خارجی خواهد بود که این تعداد گویای رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی تعداد مشارکت کنندگان در مقایسه با نمایشگاه سال گذشته است.

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برای برگزاری هرچه بهتر این نمایشگاه، از طریق تعامل با اتحادیه مصنوعات چوبی استان اصفهان، رایزنی هایی برای حضور شرکت های تولیدی داخل استان و در نظر گرفتن تسهیلاتی برای شرکت های تولیدکننده داشت تا حضور تولیدکننده ها در نمایشگاه افزایش یافته و بخش تولید استفاده لازم را از این رویداد کسب کند.

با توجه به استقبال بالای فعالان صنف صنعت چوب و محدودیت فضای محل برگزاری برای ارایه غرفه، ستاد نمایشگاه امسال سقف اختصاص غرفه را تعیین و مقرر کرد هر شرکت حداکثر می تواند ۱۵۰ مترمربع فضا در اختیار داشته باشد.

زیر گروه های شرکت کننده در این نمایشگاه از رسته های ماشین آلات و ابزار آلات کارگاهی، نئوپان، تخته های فشرده و چند لایه، یراق آلات و مواد اولیه صنعت چوب هستند.

همچنین چهاردهمین دوره این نمایشگاه با افزایش حضور بخش یراق آلات و حضور نمایندگی های فروش کشورهای آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، اسپانیا، کره جنوبی و تایوان از سایر دوره های برگزاری متمایز شده است.

علاقه مندان و فعالان کلیه زمینه های مرتبط با صنعت چوب اعم از در و پنجره و دکوراسیون می توانند در ساعات بازدید ۱۶ تا ۲۲ تاریخ مذکور به بازدید از چهاردهمین نمایشگاه ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب بپردازند.