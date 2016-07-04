۱۴ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸

شمار قربانیان انفجار «الکراده» بغداد به بیش از ۲۰۰ کشته رسید

منابع رسانه ای از افزایش شمار قربانیان انفجار تروریستی در منطقه «الکراده» واقع در مرکز بغداد به بیش از ۲۰۰ کشته خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، شمار قربانیان انفجار خونین منطقه «الکراده» در مرکز پایتخت عراق بار دیگر افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، شمار قربانیان این انفجار به بیش از ۲۰۰ تَن رسیده است.

این در حالی است که پیشتر تعداد قربانیان انفجار «الکراده» حدود ۱۷۶ نفر اعلام شده بود.

گفتنی است، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق چندی پیش از تلاش دولت بغداد برای قصاص عاملان انفجار الکراده خبر داده بود.

روز گذشته نیز العبادی به دنبال انفجار خونین «الکراده» ۳ روز عزای عمومی در عراق اعلام کرد.

