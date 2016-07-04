به گزارش خبرنگار مهر، موسی رسولی صبح دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران از پخش و توزیع ۳۶ هزار تن آسفالت در معابر و خیابان های مناطق ۴ گانه شهرهمدان خبر داد و گفت: از این میزان ۲۶ هزار تن آسفالت جدید و ۱۰ هزار تن آسفالت بازیافتی است.

وی گفت: شهرداری در مجموع ۲۳ میلیارد تومان برای آسفالت در شهر همدان پیش بینی کرده که این مبلغ ۱۷۰ هزار تن آسفالت را تامین می کند.

وی افزود: تاکنون با گذشت ۱۰۵ روز از سال و بر اساس آمار و ارقام سازمان هواشناسی حدود ۵۰ روز کاری آسفالت در سطح شهر ریخته شده است.

موسی رسولی با اشاره به اینکه در سال گذشته نزدیک ۴ میلیارد تومان برای آسفالت ریزی در همدان هزینه شده است، ادامه داد: همدان با داشتن دستگاه تراش آسفالت بعد از تهران یکی از پیشگامان اجرای آسفالت بازیافتی در کشور است.

وی یادآور شد: تراش آسفالت به لحاظ محیط زیستی در رفع مشکلات اثرگذار است و روال کار چنین است که ابتدا تراش، بعد لکه‌گیری و سپس عملیات ترمیمی انجام و بعد آسفالت جدید ریخته می‌شود تا عمر آسفالت بهتر شود.

وی در خصوص پایین بودن سطح کیفیت آسفالت انجام شده عنوان کرد: در دنیا ۱۳۰ نوع آسفالت وجود دارد که با توجه به شرایط اقلیمی و منطقه ای از انواع مختلف آسفالت استفاده می شود اما در کشور ایران دو نوع آسفالت در دسترس است و در مناطق مختلف کشور از این دو نوع آسفالت استفاده می شود که این امر کیفیت را تقلیل می بخشد.

رسولی همچنین گفت: یکی از موضوعات اصلی در بحث آسفالت قدیمی بودن زیرساخت های شهری همدان و تاسیسات شهری آب و فاضلاب، گاز و برق است چرا که عمر آنها بالای ۴۰ سال است.