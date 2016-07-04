کمک ۳۵۰ میلیون ریال خیرین جاجرم به زندانیان جرائم غیر عمد

رضا استاجی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه هم اکنون هفت زندانی غیر عمد شهرستان جاجرم در زندان های استان وجود دارد، اظهار داشت: مردم خیر شهرستان جاجرم شب گذشته در مراسم جشن گلریزان مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال برای آزادی آنان کمک کردند.
استاجی اظهار امیدواری کرد که با کمک خیرین و ستاد دیه، این زندانیان بهزودی به آغوش خانوادههای خود بازگردند.
وی تصریح کرد: طی سال گذشته ۱۵۶ زندانی جرائم غیر عمد در خراسان شمالی به همت خیرین و ستاد دیه از زندان آزاد شدند.
مدیرعامل ستاد دیه استان گفت: به هر میزان که مردم و خیرین برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد کمک کنند ستاد دیه ده برابر آن را جهت آزادی این زندانیان در نظر خواهد گرفت.
این مسئول اظهار داشت: سال گذشته مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال توسط خیرین برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در جاجرم جمعآوری شد که ۱۰برابر آن را ستاد دیه بلاعوض به این کار تخصیص داد و ده برابر نیز بهصورت وام قرضالحسنه در اختیار زندانیان قرار گرفت که سبب آزادی آنان شد.
استاجی گفت: خراسان شمالی ۱۴۰ زندانی جرائم غیر عمد دارد که در زندانهای بجنورد، اسفراین و شیروان دوران محکومیت خود را طی میکنند.
وی اظهار داشت: امیدواریم خیرین امسال نیز همچون گذشته برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد که ناخواسته دچار مشکل شدهاند کمک کنند تا بهزودی به آغوش خانواده خود بازگردند و شاهد آسیبهای فرهنگی و اجتماعی در جامعه نباشیم.
مدیرعامل ستاد دیه استان افزود: افرادی که موفق به شرکت در جشن گلریزان نشدهاند میتوانند کمکهای خود را به شمارهحساب ۸۸۸۸۸ بانک تجارت قابل واریز در همه شعب سراسر کشور به نام ستاد دیه خراسان شمالی واریز کنند.
به گزارش مهر، تاکنون جشن گلریزان در شهرستانهای بجنورد، شیروان و اسفراین برگزارشده است.
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