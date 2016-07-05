کریم باقری در جمع بیماران روانپزشکی رازی

به گزارش خبرگزاری مهر، باقری در این برنامه از بخش های درمانی، پردیس ها، بخش کودکان و سالن ورزشی دیدن کرد.

وی با ابراز خرسندی از اینکه در جمع بیماران روانپزشکی و این قشر مظلوم و بی دفاع حضور یافته گفت: به امید خدا ، در فرصت های بعدی با پیشکسوتان فوتبال در بیمارستان حاضر خواهیم شد و در صورت تمایل و هماهنگی های بیشتر ، مسابقات فوتبال بین بیماران برگزار خواهیم کرد.

باقری افزود: اقدامات ورزشی در این مرکز می تواند در روحیه این بیماران و روند بهبودی آنها تاثیرگذار باشد.

در پایان این دیدار ، هدیه کار دست بیماران روانپزشکی رازی در کارگاه های توانبخشی حرفه ای مرکز ، به رسم یادبود به وی اهداء شد.