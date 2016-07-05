  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۴

کریم باقری در جمع بیماران روانپزشکی رازی

کریم باقری در جمع بیماران روانپزشکی رازی

کریم باقری بازیکن سابق تیم ملی ایران و پیشکسوت فوتبال کشورمان از مرکز آموزشی – درمانی روانپزشکی رازی بازدید و با جمعی از بیماران ملاقات کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، باقری در این برنامه از بخش های درمانی، پردیس ها، بخش کودکان و سالن ورزشی دیدن کرد.

وی با ابراز خرسندی از اینکه در جمع بیماران روانپزشکی و این قشر مظلوم و بی دفاع حضور یافته گفت: به امید خدا ، در فرصت های بعدی با پیشکسوتان فوتبال در بیمارستان حاضر خواهیم شد و در صورت تمایل  و هماهنگی های بیشتر ، مسابقات فوتبال بین بیماران برگزار خواهیم کرد.

باقری افزود: اقدامات ورزشی در این مرکز می تواند در روحیه  این بیماران و روند بهبودی آنها تاثیرگذار باشد.

در پایان این دیدار ، هدیه کار دست بیماران روانپزشکی رازی در کارگاه های توانبخشی حرفه ای مرکز ، به رسم یادبود به وی اهداء شد.

کد مطلب 3703316

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها