به گزارش خبرنگار مهر، پرویز هادی، آزادکار سنگین وزن اردوی تیم ملی پس از شکست در دیدار انتخابی در برابر کمیل قاسمی در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه حرف های رئیس فدراسیون کشتی تناقض دارد و ظاهر و باطن رسول خادم در تصمیمات این وزن با هم یکی نیست. او را به خدا واگذار می کنم چرا که حرف و عملش با هم یکی نبود.

وی افزود: من در این مدت در تورنمنت ها و مسابقات مختلف شرکت کردم و هر تصمیمی گرفتم تابع آنها بودم، به وقت رسیدن به ایران هم فورا به اردو می آمدم و سعی کردم به تصمیمات شورای فنی احترام بگذارم، اما این قول و قرارها بارها تغییر کرد و انگار می خواستند که من بازنده این دیدار شوم.

هادی ادامه داد: بارها ساعات کشتی، روز آن و نحوه برگزاری دیدار انتخابی تغییر کرد که همه اینها به ضرر من بود. من از مسئولین این اتفاق و شکست امروز نمی گذرم؛ چراکه زحمات زیادی کشیده بودم، اما به حق خودم نرسیدم.