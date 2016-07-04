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۱۴ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۳

هادی پس از شکست در دیدار انتخابی:

ظاهر و باطن خادم یکی نیست/ رئیس فدراسیون را به خدا واگذار می‌کنم

ظاهر و باطن خادم یکی نیست/ رئیس فدراسیون را به خدا واگذار می‌کنم

کشتی‌گیر وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشورمان پس از شکست در دیدار انتخابی حضور در المپیک، اظهارات تندی را علیه رئیس فدراسیون کشتی و سرمربی تیم ملی ایران مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز هادی، آزادکار سنگین وزن اردوی تیم ملی پس از شکست در دیدار انتخابی در برابر کمیل قاسمی در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه حرف های رئیس فدراسیون کشتی تناقض دارد و ظاهر و باطن رسول خادم در تصمیمات این وزن با هم یکی نیست. او را به خدا واگذار می کنم چرا که حرف و عملش با هم یکی نبود.

وی افزود: من در این مدت در تورنمنت ها و مسابقات مختلف شرکت کردم و هر تصمیمی گرفتم تابع آنها بودم، به وقت رسیدن به ایران هم فورا به اردو می آمدم و سعی کردم به تصمیمات شورای فنی احترام بگذارم، اما این قول و قرارها بارها تغییر کرد و انگار می خواستند که من بازنده این دیدار شوم.

هادی ادامه داد: بارها ساعات کشتی، روز آن و نحوه برگزاری دیدار انتخابی تغییر کرد که همه اینها به ضرر من بود. من از مسئولین این اتفاق و شکست امروز نمی گذرم؛ چراکه زحمات زیادی کشیده بودم، اما به حق خودم نرسیدم.

کد مطلب 3703321

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