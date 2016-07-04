به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا ملک‌زاده با اشاره به نتایج مطالعات کوهورت استان گلستان که به مدت ۱۲ سال است پیگیری می‌شود افزود: به دلیل اینکه بیشترین میزان شیوع سرطان مری و معده در دنیا از بخش شرقی استان گلستان (گنبد، کلاله، آق‌قلا) گزارش شده بود، جمعیت آن منطقه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

نوشیدن مایعات داغ مهمترین عامل سرطان‌ مری

وی نوشیدن مایعات داغ را یکی از مهمترین عوامل سرطان‌زا عنوان کرد و گفت: در این مطالعه درجه حرارت چای که توسط ۵۰ هزار نفر نوشیده می‌شد؛ اندازه‌گیری و مشخص شد کسانی که چای با دمای بیش از ۶۵ درجه می‌نوشند، ۱۰ برابر بیشتر از افرادی که چای ولرم مصرف می‌کنند به سرطان مری مبتلا می‌شوند.

رئیس پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: پس‌ازآنکه این تحقیق در نقاط دیگر دنیا نیز انجام شد، سازمان بهداشت جهانی مونوگرافی را صادر و اعلام کرد نوشیدن مایعات داغ سرطان‌زاست.

مصرف تریاک دومین عامل ابتلا به سرطان مری و معده

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، مصرف تریاک را دومین عامل ابتلا به سرطان مری و معده عنوان کرد.

وی گفت: در چندین مطالعه دیگر که برای نخستین بار در دنیا صورت گرفت توانستیم ثابت کنیم مصرف تریاک سرطان مری را ۲.۵ برابر، سرطان معده را ۳ برابر، سرطان ریه را ۲ برابر، سرطان لوزالمعده را ۳ برابر و سرطان مثانه را نزدیک به ۴ برابر افزایش می‌دهد و به‌طورکلی سرطان همراه با سکته‌های قلبی و مغزی جز مهمترین عوامل مرگ‌ومیر در افراد تریاکی است.

ملک زاده افزود: از میان جمعیت ۵۰ هزار نفری مورد مطالعه، ۸ هزار نفر روزانه نیم گرم تریاک مصرف می‌کنند و این فرصتی بود که بتوانیم ثابت کنیم تریاک نیز یکی از عوامل سرطان‌زاست. البته پیش از این سازمان بهداشت جهانی سیگار را به‌عنوان عامل سرطان‌زا اعلام کرده و چون در مورد تریاک مطالعه‌ای با این کیفیت و دقت صورت نگرفته بود در این رابطه اعلامیه‌ای نیز صادر نشده بود.

صدور مونوگرافی سازمان بهداشت جهانی مبنی بر سرطان‌زا بودن تریاک

رئیس پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، از صدور مونوگرافی سازمان بهداشت جهانی مبنی بر سرطان‌زا بودن تریاک خبر داد و گفت: نتایج این تحقیقات به سازمان بهداشت جهانی اعلام و به زودی مونوگرافی در این زمینه صادر خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: تیم تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران پس از سالها تحقیق موفق شد دو عامل مهم سرطان مری را بیابد و آن را به ثبت جهانی (WHO) برسانند.

تأثیر ۱۰ عامل مهم در بروز سرطان مری

وی افزود: البته در این مدت تأثیر ۱۰ عامل دیگر مانند مصرف آب مانده در آب‌انبار، مصرف زیاد نمک، تغذیه ناسالم و مصرف غذای سوخته و برشته‌شده، مسواک نزدن، کمبود مصرف میوه و سبزی و زندگی نزدیک با حیوانات نیز در بروز سرطان مری ثابت‌شده است.

کاهش شیوع سرطان مری در شرق استان گلستان با بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه

ملک‌زاده با اشاره به کاهش شیوع سرطان مری در ایران گفت: در سال ۱۳۵۸ از منطقه گنبدکاووس و شرق استان گلستان، ۱۷۵ مورد سرطان در هر ۱۰۰ هزار درصد گزارش‌شده بود و اخیراً این عدد به ۷۰ در ۱۰۰ هزار درصد رسیده است و با بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و باسواد شدن مردم شرایط بهبود پیدا کرد.

وی با ابراز تعجب از اینکه هنوز برخی از اطباء و کارکنان نظام سلامت تأثیر نوشیدنی داغ و مصرف تریاک بر سرطان مری را جدی نمی‌گیرند افزود: امیدوارم با بیانیه سازمان بهداشت جهانی عوامل سرطان‌زا در کشورمان و هم جای دنیا بیشتر شناخته‌شده و موردتوجه قرار گیرد.

معاون وزیر بهداشت با تاکید بر ضرورت انجام تحقیقات محصول محور گفت: اینکه تحقیقات مان صرفاً منجر به انتشار مقاله شود کافی نیست بلکه باید به سمت تحقیقات محصول محور گرایش بیشتری پیدا کرد. هرچند که این تحقیقات طولانی‌مدت بوده و معمولاً حدود ۱۰ تا ۱۵ سال طول می‌کشد تا به نتیجه برسد.

سرپرست تیم تحقیقاتی کوهورت گلستان، با اشاره به اعضای تیم مطالعاتی خود گفت: این تیم حدوداً از ۳۰ محقق تشکیل شده که ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی تهران و ۵ نفر از دانشگاه علوم پزشکی گلستان هستند و ۳ نفر از سازمان بهداشت جهانی (IARC) و حدود ۱۰ نفر هم از مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌های بزرگ دنیا ازجمله سازمان تحقیقات ملی امریکا NCI-NIH و دانشگاه‌های کارولینسکا، هاپکینز و هاروارد و کمبریج، در پروژه‌های مختلف با ما همکاری دارند و این همکاری باعث شده نتایج تحقیقات مان در عرصه بین‌المللی بهتر معرفی و شناخته شود.