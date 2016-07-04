به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی ناجا با صدور فراخوان کلیه مشمولان غایب و غیر غایب متولد ۱۳۵۵ تا پایان تیر ماه ۱۳۷۷ را برای انجام خدمت دوره ضرورت فراخواند.

بر اساس این گزارش کلیه مشمولان دیپلم و زیر دیپلم سال های مذکور که برگه آماده به خدمت به تاریخ ۱۹ تیر ماه سال ۱۳۹۵ دریافت کرده اند باید در ساعت و محلی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در برگه معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده حضور پیدا کنند.

بنا بر هماهنگی به عمل آمده و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح مشمولان سرباز معلم سهمیه سال ۹۵ در تاریخ ۱۹ تیر ماه به همراه مشمولان دیپلم و زیر دیپلم به مراکز آموزش اعزام می شوند.

برگه های معرفی نامه این مشمولان با تاریخ اول تیر ماه بوده و صرفا زمان مراجعه آنها ۱۹ تیر ماه است و نیازی به تغییر در موعد قید شده در برگه ها وجود ندارد.

مشمولان ساکن تهران بزرگ

کلیه مشمولان دیپلم و زیر دیپلم غایب و غیرغایب که دارای برگه آماده به خدمت با تاریخ تیر ماه ۹۵ هستند باید راس ساعت ۶ صبح روز شنبه ۹۵/۴/۱۹ به مراکز و محل هایی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در قالب برگه معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش ابلاغ شده است حضور پیدا کنند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

مشمولان ساکن سایر استان ها کشور

کلیه مشمولان دیپلم و زیر دیپلم غایب و غیرغایب که دارای برگه آماده به خدمت به تاریخ تیر ماه سال ۹۵ هستند باید راس ساعت ۷ صبح روز شنبه ۹۵/۴/۱۹ به معاونت وظیفه عمومی استان محل سکونت خود مراجعه کنند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

لازم به ذکر است عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده غیبت محسوب می شود همچنین آن دسته از مشمولانی که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت برگه معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نشده اند، می توانند به نزدیک ترین دفتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس ۱۰+ مراجعه و نسبت به دریافت برگه مذکور اقدام کنند.