علیرضا آموزنده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تب خونریزی دهنده کریمه کنگو بیماری حاد ویروسی است که از دام به انسان منتقل می شود، اظهار کرد: تب، سردرد، احساس سرما، خستگی درد عضلانی، پرخونی صورت، استفراغ و دردهای بالا معده و خونریزی ناگهانی از لثه، بینی، معده، روده، رحم و زیر پوست ناحیه ساق پا و دستها از جمله علائم ابتلای به این بیماری است.

به گفته وی، حدود ۳۰ نوع بیماری با علائم مشابه بالا وجود دارد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان با بیان اینکه برای تائید ابتلای یک نفر به بیماری تب کریمه کنگو بایستی از مرحله مشکوک و محتمل گذر کرده باشیم تا به قطعیت برسیم، افزود: در مورد فرد یاد شده ما در مرحله محتمل قرار داریم و تا زمانی که پاسخ آزمایشات ارسالی به انیستیتو پاستور تهران نیاید، نمی توانیم به طور قطع مرگ وی را بر اثر این بیماری اعلام کنیم اما احتمال آن نیز می رود.

آموزنده همچنین از آماده باش کامل تمامی کارکنان بیمارستانهای این مجموعه در جهت انجام کارهای درمانی تخصصی در صورت ابتلای احتمالی افراد به این بیماری، خبر داد و گفت: در زمان حاضر تمامی آزمایشات لازم بر روی خانواده و همچنین احشام قصاب فوت شده انجام شده ضمن آنکه کنترل و نظارت دقیقی بر روی آنها در حال انجام است تا در صورت نیاز به درمان تخصصی این کار انجام شود.

وی با شرح اینکه بیماری تب کریمه کنگو در فصول گرم سال از اواخر فروردین ماه تا اواخر شهریورماه (زمان رشد و تکثیر کنه‌ها) شیوع پیدا می‌کند، تصریح کرد: شهروندان باید تا حد امکان از مصرف گوشت قرمز خودداری کنند و در صورت نیاز ضمن تهیه گوشت از مراکز مورد تایید ادارات بهداشت و دامپزشکی ، آن را به مدت سه تا چهار ساعت در فریزر منجمد و سپس مصرف کنند.

تشکیل جلسات مستمر و اضطراری​

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان با اشاره به تشکیل جلسات مستمر و اضطراری با کارکنان بخشهای مختلف به ویژه کادر بیمارستانی و پزشکان و حتی مسئولان شهری و ارائه هشدارهای لازم به شهروندان در این خصوص، گفت: از پزشکان عمومی که در بیمارستانها فعالیت دارند خواسته شده تا از افرادی که با علائم مشابه به بیمارستان مراجعه می کنند به طور دقیق و کامل تست ها و آزمایشات لازم گرفته شود.

آموزنده با بیان اینکه یروس CCHF (ویروس مبتلا کننده به بیماری تب کریمه کنگو) به وسیله کنه منتقل می‌شود، افزود: اگر په کنه ها به عنوان مخزن ویروس در طبیعت هستند اما گاو، گوسفند، بز وخرگوش نیز به عنوان مخزن مطرح اند، ین ویروس از طریق تماس مستقیم با خون یا ترشحات بیمار، لاشه حیوان آلوده (انتقال به قصابها و سلاخها) سبب ایجاد همه‌گیری‌های ناگهانی می شود.

وی ادامه داد: بیماری در حیوانات اهلی هیچ گونه علائم مشخصی ندارد و خطر انتقال بیماری در انسان در طی ذبح حیوان آلوده و یا یک دوره کوتاه پس از ذبح حیوان آلوده وجود دارد (به دنبال تماس با پوست یا لاشه حیوان)، هم چنین تماس با خون و بافت بیماران به خصوص در مرحله خونریزی یا انجام هرگونه اعمالی که منجر به تماس انسان با خون، بزاق، ادرار، مدفوع و استفراغ آنها، سبب انتقال بیماری می‌شود.

آموزنده در پایان، بار دیگر از شهروندان خواست تا ضمن رعایت نکات بهداشتی اشاره شده، حساسیت این موضوع را جدی بگیرند.