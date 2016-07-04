به گزارش خبرنگار مهر، حسن رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: خوشبختانه تاکنون حادثه تلفات جانی نداشته است و برج ها در همان دقایق اولیه آتش سوزی تخلیه شده است.

وی با بیان اینکه ۳۰ گروه شش نفره امدادی از مرکز استان و شهرهای اطراف برای امداد رسانی به محل حادثه اعزام شده اند، گفت: یک بالگرد امدادی نیز برای انتقال مصدومان احتمالی در محل حادثه مستقر است.

رجبی با تاکید براینکه تا این لحظه مصدومان به صورت سرپایی مداوا شده اند، گفت: تیم های امدادی از شهرهای آستانه اشرفیه، صومعه سرا فومن، خمام و انزلی به محل اعزام شده اند.

وی با تاکید بر اینکه مردم آرامش خود را حفظ کنند چراکه ماموران در حال انجام عملیات هستند و عملیات کاملا پوشش داده شده است، گفت: امدادرسانی همچنان درحال انجام است.