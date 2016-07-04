  1. استانها
  2. قم
۱۴ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۷

با حضور ۳۰۰ دانش آموز؛

همخوانی بزرگ قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد

همخوانی بزرگ قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد

قم - گروه همخوانی اهل بیت(ع) با حضور ۳۰۰ دانش آموز قمی در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علی‌ها به تلاوت آیات قرآن کریم پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، در روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان، پیش از آیین ترتیل خوانی قرآن کریم ویژه نوجوانان در شبستان امام خمینی(ره) همخوانی دانش آموزان قمی برگزار شد.

در گروه همخوانی اهل بیت(ع) ۳۰۰ دانش آموز به نیابت از شهدای مدافع حرم حضور داشتند. این گروه همخوانی که از مساجد المصطفی(ص)، امام حسن مجتبی(ع)، ابوطالب(ع) و ابوذر قم بودند، به قرائت آیاتی از کلام الله مجید و همخوانی شعری در وصف حضرت فاطمه معصومه(س) پرداختند.

خاطرنشان می‌شود در آیین ترتیل خوانی قرآن کریم ویژه نوجوانان امروز، جمعی از نوجوانان حافظ قرآن کریم از کشور پاکستان نیز حضور داشتند.

کد مطلب 3703370

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها