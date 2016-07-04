همخوانی بزرگ قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، در روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان، پیش از آیین ترتیل خوانی قرآن کریم ویژه نوجوانان در شبستان امام خمینی(ره) همخوانی دانش آموزان قمی برگزار شد.

در گروه همخوانی اهل بیت(ع) ۳۰۰ دانش آموز به نیابت از شهدای مدافع حرم حضور داشتند. این گروه همخوانی که از مساجد المصطفی(ص)، امام حسن مجتبی(ع)، ابوطالب(ع) و ابوذر قم بودند، به قرائت آیاتی از کلام الله مجید و همخوانی شعری در وصف حضرت فاطمه معصومه(س) پرداختند.

خاطرنشان می‌شود در آیین ترتیل خوانی قرآن کریم ویژه نوجوانان امروز، جمعی از نوجوانان حافظ قرآن کریم از کشور پاکستان نیز حضور داشتند.