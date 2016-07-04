محدودیت واردات شمش طلا با ارز متقاضی برداشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، ابوالقاسم محمدزاده گفت: بانک مرکزی با ارسال نامهای به سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که واردات قطعی شمش طلا با استاندارد حداقل عیار ۰.۹۹۵ و نقره و پلاتین صرفا از طریق گشایش اعتبار اسنادی و با ارز متقاضی به هر میزان مجاز است.
وی افزود: در ادامه این اطلاعیه آمده است که حذف مفاد قسمت «هـ» بخش اول مجموعه مقررات ارزی مندرج در پایگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی ورود موقت کالاهای مذکور (طلا، نقره و پلاتین) نیز از محل ارز متقاضی و در چارچوب قانون امور گمرکی و آییننامه اجرایی آن امکانپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: در این اطلاعیه همچنین اشاره شده است که چنانچه ورود موقت با پرداخت مدتدار مدنظر باشد این مهم صرفا به صورت گشایش اعتبار اسنادی مدتدار دو ماهه مقدور خواهد بود.
محمدزاده تأکید کرد: ورود موقت کالاهای طلا، نقره و پلاتین نیز از محل ارز متقاضی و در چارچوب قانون امور گمرکی و آییننامه اجرایی میسر است. چنانچه صدور موقت با پرداخت مدتدار مد نظر باشد صرفاً به صورت گشایش اعتبار اسنادی مدتدار دو ماهه امکانپذیر است.
