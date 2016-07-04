محدودیت واردات شمش طلا با ارز متقاضی برداشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، ابوالقاسم محمدزاده گفت: بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که واردات قطعی شمش طلا با استاندارد حداقل عیار ۰.۹۹۵ و نقره و پلاتین صرفا از طریق گشایش اعتبار اسنادی و با ارز متقاضی به هر میزان مجاز است.

وی افزود: در ادامه این اطلاعیه آمده است که حذف مفاد قسمت «هـ» بخش اول مجموعه مقررات ارزی مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ورود موقت کالاهای مذکور (طلا، نقره و پلاتین)‌ نیز از محل ارز متقاضی و در چارچوب قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن امکانپذیر است.

وی خاطرنشان کرد: در این اطلاعیه همچنین اشاره شده است که چنانچه ورود موقت با پرداخت مدت‌دار مدنظر باشد این مهم صرفا به صورت گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار دو ماهه مقدور خواهد بود.

