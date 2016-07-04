علی فاخته در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حدود ساعت ۱۰صبح دوشنبه طی تماسی با آتش نشانی شهرستان رشت از وقوع حریقی در برج مسکونی مجموعه کاسپین منطقه آزاد انزلی خبر داده شد.

وی به اعزام ۲۵ نیروی عملیاتی و ۱۰ افسر ارشد سازمان آتش نشانی رشت بلافاصله بعداز تماس اشاره کرد و افزود: بعد حضور در موقعیت به همراه آتش نشانان شهرستان انزلی و منطقه آزاد شروع به اطفای حریق کردیم.

رئیس ستاد فرماندهی آتش نشانی رشت خاطرنشان کرد: شایان ذکر است که قبل از رسیدن مأمورین آتش نشانی شهرستان رشت آتش نشانان منطقه و شهرستان انزلی مشغول به اطفای حریق شده بودند.

وی با اشاره به مهار آتش توسط مأمورین گفت: در حال حاضر مأموران آتش نشانی در حال لکه گیری کامل بوده و خوشبختانه از وضعیت بحرانی خارج شده ایم.

جانشین ستاد مدیریت بحران منطقه آزاد انزلی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برج مسکونی از ۲۲ طبقه ساخته شده است، گفت: آتش سوزی از طبقه سوم و چهار آغاز شده است.

رضاعلی علیپور خاطرنشان کرد: به دلیل آتش گرفتن نمای برج مسکونی آتش به سرعت به طبقات فوقانی سرایت کرد.

رضا پورشعبان شهردار انزلی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور ۲۲ مأمور آتش نشانی شهرستان به همراه شش دستگاه در صحنه آتش سوزی خبرداد.

وی افزود: در حال حاضر مدیرعامل آتش نشانی انزلی به همراه نیروهای آتش نشانی در طبقات برج برای اطفای کامل حریق حضور دارند.

معاون عمرانی استاندار، مدیرعامل منطقه آزاد، فرماندار و شهردار انزلی هم در صحنه حضور دارند.