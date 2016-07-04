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۱۴ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۷

سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد؛

فیش نجومی در وزارت بهداشت نداریم/پرداخت ها قانونی است

فیش نجومی در وزارت بهداشت نداریم/پرداخت ها قانونی است

سخنگوی وزارت بهداشت از ارائه اطلاعات فیش های حقوقی مدیران این وزارتخانه به دستگاه های مختلف خبر داد و گفت: تصمیم گیری در ارتباط با میزان پرداختی مدیران وزارت بهداشت بر عهده دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی دستگاه ها و وزارتخانه ها گزارشی از پرداخت های نجومی ارائه داده اند، وزارت بهداشت چه اقدامی کرده است، گفت: اطلاعات کاملی از دریافتی های مدیران این وزارتخانه به دولت، بازرسی کل، دیوان محاسبات و... ارائه داده ایم.

وی توضیح داد: معتقدیم پرداخت ها در وزارت بهداشت قانونی است و فیش نجومی نداریم.

حریرچری با عنوان این مطلب که تصمیم گیری در ارتباط با پرداختی مدیران وزارت بهداشت بر عهده دولت است، گفت: سقف های پرداختی مدیران وزارت بهداشت، خارج از وزارتخانه تعیین شده است و از این بابت، مشکلی نداریم.

سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید مجدد مبنی بر اینکه دریافتی های مدیران این وزارتخانه معقول است، در مورد پزشکان متخصص که در بخش دولتی همکاری دارند، اظهارداشت: دریافتی این پزشکان نیز بر اساس تعرفه های مصوب و زیر قیمت تمام شده است.

حریرچی افزود: اکثر کسانی که در بخش دولتی و به عنوان هیئت علمی تمام وقت دریافتی دارند، تمایل دارند از کار تمام وقت خارج شوند و به بخش خصوصی بروند.

کد مطلب 3703447
حبیب احسنی پور

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