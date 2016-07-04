به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سی و چهارمین سالگرد ربایش چهار دیپلمات ایرانی در لبنان (احمد متوسلیان، سیدمحسن موسوی، تقی رستگار مقدم و کاظم اخوان)، پردیس ملت تعداد سانس های فیلم «ایستاده در غبار» را در روز دوشنبه ۱۴ تیرماه افزایش داده است.

به همین مناسب شهروندان تهرانی می توانند امروز در سانس های ۱۴:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۰: ۰۰، ۲۲:۳۰ و ۲۴:۰۰ به تماشای فیلم ایستاده در غبار در پردیس سینمایی ملت بنشینند.

علاقمندان می توانند برای تهیه بلیت به صورت حضوری به گیشه پردیس ملت واقع در بزرگراه نیایش، روبروی بزرگاره کردستان، پردیس سینمایی ملت مراجعه کنند و یا از طریق وب سایت این سینما به نشانی www.pardismellat.com نسبت به خرید بلیت اقدام کنند.