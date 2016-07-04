زمینه های لازم برای احداث مصلای نماز جمعه قرچک فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری و کمیته برنامه ریزی شهرستان قرچک با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اظهار داشت: شهرستان قرچک از ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار بالایی برخوردار است.

امام جمعه شهرستان قرچک افزود: باید همه دستگاه ها و مسئولان ادارات و نهادها برای تحقق منویات رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی به صحنه بیایند.

وی ادامه داد: در سایه همکاری ادارات و نهادها در شهرستان قرچک می توان از ظرفیت های شهرستانی برای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کرد.

اسماعیلی یادآور شد: باید مصوبات شورای اداری و کمیته برنامه ریزی شهرستان توسط دستگاه های مختلف با جدیت دنبال و اجرایی شود.

وی احداث مصلای نماز جمعه در شهرستان قرچک را یادآور شد و بیان داشت: امیدواریم با توجه ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، زمینه احداث مصلای نماز جمعه قرچک فراهم شود.

گفتنی است جلسه مشترک شورای اداری و کمیته برنامه ریزی شهرستان قرچک با حضور نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، مسعود مرسلپور فرماندار، حجت الاسلام اسماعیلی امام جمعه و مسئولان شهرستانی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد