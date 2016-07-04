مهندس مراد شیخ ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، حریق و آتش سوزی را از مهمترین عوامل تخریب عرصه های طبیعی دانست و اظهار داشت: به فضل الهی سال گذشته و اوایل امسال شاهد بارش‌های خوبی در سطح استان کرمانشاه بودیم.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به پوشش گیاهی بسیار غنی در سطح استان افزود: متاسفانه بیش از ۹۰ درصد آتش‌سوزی‌ها در عرصه منابع طبیعی و پوشش جنگلی دارای منشأ انسانی است.

شیخ ویسی بی‌احتیاطی گردشگران و سهل انگاری افراد حاضر در طبیعت را سبب بروز حریق و آتش سوزی در سطح پوشش جنگلی و گیاهی دانست و بیان کرد: شهروندان از انداختن ته سیگار در سطح منابط طبیعی و جنگل‌ها جداً خودداری کنند.

وی با بیان اینکه آتش سوزی‌های عمده‌ای به دلیل ته مانده سیگار روشن در سطح جنگل‌ها و مراتع ایجاد شده، افزود: اگر آتش در منابطع طبیعی روشن شده حتما نسبت به اطفای آن اقدام و از خاموش بودن شعله اطمینان حاصل شود.

شیخ ویسی بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه آتش سوزی و دود در سطح مراتع و جنگل‌ها سریعاً با شماره ۱۵۰۴ تماس حاصل کرده و مورد را اطلاع دهند تا دیده‌بانان و نیروهای ما سریعاً در محل حاضر شده و از گسترش دامنه آتش جلوگیری کنند.