سياست هاي خيانتكارانه بوش فاش شد

ال فرانكن نويسنده كتاب "دروغ ها و دروغگوهاي نيرنگ بازي كه آنها را مي گويند درباره كتاب خود مي گويد: اگر چه من سعي كردم كه در پي تحقيقاتي بي طرفانه اين كتاب را بنويسم، نمي توانم انتظار داشته باشم كه منتقدين بازخوردهاي مهربانانه اي به من بازگردانند. ال فرانكن يكي از باشعورترين طنز پردازان آمريكاست. وي به افتراها، بي داوري ها و تعصبات و حتي خيانت به كشور گوش فرا داده و سياست هاي دولت بوش مبني بر تخريب محيط زيست و گريزان شدن از بقيه جهان را بررسي كرده است.

وي در اين كتاب گزارشي دقيق و شجاعانه از دروغ، خيانت و دروغگويان خيانتكار ارائه كرده است. وي افسانه تعصب و جبهه گيري رسانه هاي ليبرال را تخريب كرده است.

فرانكن از مبارزه با تروريسم بعنوان محرمانه ترين ابتكار حادثه 11 سپتامبر دولت بوش ياد مي كند.

وي در مقدمه كتاب آورده است همانطور كه بوش و طرفدارانش معتقد هستند خدا وي را براي رياست جمهوري برگزيده است، من نيز مي دانم كه خدا به من اجازه داده است كه اين كتاب را بنويسم.

ال فرانكن در دانشگاه هاروارد، حقوق خوانده است.