به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «کسوف» نوشته و کارگردانی ایوب آقاخانی که اجرای عمومی خود را از ۱۶ خردادماه در تماشاخانه باران آغاز کرده است با توجه به استقبال مخاطبان شنبه ۱۹ تیرماه نیز اجرا خواهد داشت.

این نمایش شنبه ۱۲ تیرماه نیز در تماشاخانه باران میزبان علاقمندان بود. «کسوف» ۲۰ تیرماه اجرای عمومی خود را به اتمام می رساند و اجرای روز شنبه ۱۹ تیر ماه برای مخاطبان و هنرمندانی ترتیب داده شده است که در این مدت نتوانسته بودند به دیدن نمایش بیایند.

علاقمندان به دیدن این اثر نمایشی می توانند از طریق خرید اینترنتی و یا گیشه تماشاخانه باران بلیت این اثر نمایشی را دریافت کنند.

حمید آذرنگ، نسیم ادبی، ایوب آقاخانی بازیگران این اثر نمایشی هستند که تا ۲۰ تیرماه هر شب ساعت ۲۱ در تماشاخانه باران روی صحنه می رود.

دیگر عوامل «کسوف» عبارتند از تهیه کننده و مجری طرح: نورالدین حیدری ماهر، طراح صحنه و لباس: لادن سیدکنعانی، آهنگساز: محسن میرزایی، طراح چهره پردازی: سارا اسکندری، طراح گرافیک و عکاس: محمد صادق زرجویان، طراح نور: کیوان معتمدی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: ساناز قراملکی، دستیار کارگردان: پوریا شهبازیان، مسئول سایت گروه: هلن بهرامی، دستیار صحنه و لباس: امیر حسین سیدکنعانی، مجری گریم: شبنم روزبهانه، امیر عباس حاتمی.