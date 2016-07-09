حسین صفری، مدیر کمیته اجرایی و رفاهی بیست و چهارمین نمایشگاه قرآن کریم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این دوره از نمایشگاه قرآن در چهار بخش گفت: در این دوره مخاطبان نمایشگاه در چهار بخش نشر، حجاب و عفاف، رسانه‌های دیجیتال و محصولات فرهنگی به خرید از این نمایشگاه مبادرت کردند

وی افزود: با وجود تغییر و جابجایی در محل برگزاری نمایشگاه قرآن و برپایی آن امسال در مصلی امام خمینی(ره) جمعیت استقبال کننده از نمایشگاه به ویژه در هفت روز پایانی نمایشگاه بسیار قابل توجه و حتی باورنکردنی بود.

صفری افزود: کل چهار بخش نمایشگاه قرآن در سال جاری نزدیک به سه میلیارد و سیصد میلیون تومان بر اساس تراکنش‌های دستگاه‌های کارت‌خوان، فروش داشتند. از این مقدار در بخش نشر نمایشگاه میزان یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان فروش کتاب انجام شد. البته به این میزان بخواهیم به صورت تخمینی فروش نقدی را نیز بیافزاییم نزدیک به ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان باید به این رقم فروش افزود و در نتیجه رقم فروش نمایشگاه را در سال جاری باید نزدیک به چهار و نیم میلیارد تومان دانست.

به گفته صفری این رقم در حالی ثبت شده است که در نمایشگاه و در بخش مکتوب طی ماه رمضان سال جاری ناشران بین ۲۰ تا ۶۰ درصد تخفیف برای مخاطبان خود در نظر گرفته بوده‌اند و به لحاظ قیمت پشت جلد می‌توانف روش یک و نیم برابری کتاب نسبت به دوره قبل را برای نمایشگاه کتاب امسال به ثبت رساند.

صفری رقم فروش کتاب در دوره گذشته نمایشگاه قرآن را بر اساس آمار ثبت شده در کارتخوان‌ها ۸۵۰ میلیون تومان عنوان کرد.

مدیر کمیته اجرایی و رفاهی بیست و چهارمین نمایشگاه قرآن کریم تصریح کرد: در نمایشگاه قرآن کریم سال جاری ۴۰ هزار متر مربع وسعت برای اجرا در نظر گرفته شد که نسبت به دوره‌های قبل ۱۰ هزار متر مربع افزایش داشت. همچنین رواق شرقی مصلی نیز امسال برای نخستین بار در نمایشگاه قرآن مورد استفاده قرار گرفت.