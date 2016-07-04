سرهنگ علی‌اکبر جاویدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از اخبار دریافتی مبنی بر تصرف اراضی ملی در یکی از روستاهای حاشیه جنگلی شهرستان رامیان، مراتب به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در همین راستا و با تشکیل تیمی ویژه متشکل از مأموران پلیس آگاهی، نماینده اداره منابع طبیعی و دستگاه قضایی و اعزام به منطقه و با نقشه‌برداری و جانمایی از اراضی ملی موردنظر مشخص شد که دو هزار و ۵۶ مترمربع از این اراضی توسط یکی از اهالی روستا مورداستفاده غیرقانونی قرارگرفته است.

فرمانده انتظامی استان گلستان با بیان اینکه ارزش این اراضی توسط اداره منابع طبیعی شهرستان رامیان سه میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال برآورد شده است، افزود: با هماهنگی مراجع قضایی فرد موردنظر دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد که در تحقیقات تخصصی انجام‌شده به دلیل نداشتن مدارک برای اثبات مالکیت به جرم خود اعتراف کرد.

جاویدان تصریح کرد: پرونده تشکیل‌شده از این زمین‌خواری میلیاردی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

فرمانده انتظامی استان گلستان در پایان با تأکید بر عزم راسخ پلیس برای برخورد با پدیده شوم زمین‌خواری، خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت داشتن اخبار و اطلاعات موثق از پدیده‌های زمین‌خواری موجود در منطقه، مراتب را از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.