ماماهای افغان در ایران آموزش می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن اسدی لاری در حاشیه برگزاری اولین نشست کمیته هماهنگی پروژه سلامت مادران افغان، گفت: پروژه سلامت مادران افغانستان از حدود 2 سال پیش به همت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و با مشارکت و همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران و بیمارستان شهید اکبر آبادی کلید خورد.

وی با اشاره به شروع عملیات اجرایی این پروژه از سه ماه گذشته، افزود: دولت ایتالیا بیش از یک میلیون دلار در اختیار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برای تربیت عده ای از ماماهای افغانستان گذاشته است تا این ماماها از آموزش های لازم در راستای سلامت مادران و نوزادان برخوردار شوند.

اسدی لاری به دو پروژه دیگر در خصوص سلامت مادران افغانستان اشاره کرد و گفت: به منظور دریافت خدمات بهتر و با کیفیت تر مامایی یکی از این پروژه ها، راه اندازی رشته مامایی در دانشگاه کابل افغانستان است.

وی ادامه داد: بعد از آموزش ماماهای افغانستان در ایران که یکساله است، این افراد یک دوره آموزشی سه ماهه در افغانستان را می گذرانند.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل اظهار امیدواری کرد با کمک وزارت کشور و کمیساریای عالی پناهندگان، ماماهای افغان به افغانستان برگردند تا بتوانند در نقاط مختلف این کشور ارائه خدمات مامایی به مادران افغانستان داشته باشند.

وی با اشاره به ثبت نام بیش از 170 ماما در دوره های آموزشی مامایی در دانشگاه علوم پزشکی ایران، افزود: از این تعداد 50 نفر انتخاب می شوند و آموزش ها از اول مرداد ماه شروع می شود.

اسدی لاری هدف از این جلسه را اتخاذ تصمیمات لازم و پایش آنها برای ادامه پروژه سلامت مادران افغان بیان کرد و ابراز امیدواری کرد تا این پروژه موجب ارتقای سلامت مادران افغانستان شود و کاهش مرگ و میر مادران افغان و نوزادان را به دنبال داشته باشد.

اولین نشست کمیته هماهنگی پروژه سلامت مادران افغان با حضور نمایندگانی از وزارت کشور، امور خارجه، ادارات کل وزارت بهداشت، معاون امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران، مدیر بیمارستان اکبر آبادی تهران، سفرای کشورهای افغانستان، نروژ، کنسول سفارت ایتالیا، خانم دکتر ماها العداوی نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران و نمایندگان کمیساریای عالی پناهندگان در ایران برگزار شد.