به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

براساس این لایحه، به دولت اجازه داده می شود در استان‌های گلستان(اینچه برون)، ایلام(مهران)، اردبیل(اردبیل)، سیستان و بلوچستان(سیستان)، کردستان(بانه – مریوان)، هرمزگان(جاسک)، بوشهر(بوشهر)، منطقه آزاد تجاری – صنعتی را در محدوده هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد، ایجاد کند.

همچنین دولت می تواند در استان‌های فارس(فسا)، یزد(ابرکوه – میبد)، زنجان(زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد(گچساران)، آذربایجان غربی(سرو، ارومیه)، خراسان رضوی(خواف – قوچان)، لرستان(خرم آباد)، قزوین(تاکستان) و اصفهان(شاهین شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز(ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد نماید.