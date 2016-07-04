به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، «گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی افغانستان که چندی پیش هیئتی از سوی وی در کابل با مقامات شورای عالی صلح افغانستان مذاکره می کرد، در پیامی به مناسبت عید فطر اعلام کرده است که در صورت خروج نیروهای ناتو از افغانستان حاضر به انجام صلح با دولت این کشور خواهد شد.

با این حال، حکمتیار گفته است حامی تامین صلح آبرومندانه و عادلانه در افغانستان است.

حکمتیار در ادامه پیامش افزوده است: از اشرف غنی می‌خواهم که برای تامین صلح و امنیت فرصت به دست آمده را از دست ندهد، نگذارد کسانیکه برای تداوم جنگ به نفع بیگانگان جنگ نیابتی را در پیش گرفته و نگران نابودی مردم نیستند آزادانه فعالیت کنند.

رهبر حزب اسلامی همچنان از آمریکا خواسته است تا بر ماندن در افغانستان اصرار نکند چرا که به گفته وی این موضوع به نفع هر دو کشور نیست.

حکمتیار از نیروهای خود خواست تا تنها از خود دفاع کنند و به نیروهای دولتی افغانستان حمله نکنند.

رهبر حزب اسلامی افغانستان در حالی از صلح سخن گفته است که پیش نویس توافقنامه صلح میان این حزب و شورای عالی صلح افغانستان نهایی شده اما گلبدین حکمتیار شرط خروج نیروهای ناتو را دوباره مطرح کرده است و بدین گونه امضای این توافقنامه صلح بین طرفین مشکل به نظر می رسد.