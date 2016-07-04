به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز می آبادی دبیرکل فدراسیون هندبال در خصوص مسابقات چهار جانبه تبریز گفت: مسابقات چهارجانبه تبریز جام بانک سرمایه از حدود چند ماه پیش برنامه ریزی شده بود و بیش از ۱۵ تیم از جمله لهستان، کرواسی، عراق، اسپانیا، روسیه، آلمان، دانمارک، بلاروس، اکراین، تونس و چند کشور دیگه برای حضور در این مسابقات دعوت کردیم که از بین آنها چهار تیم در این مسابقات به همراه تیم ملی جوانان، نوجوانان ، تیم ملی ب و تیم امید تبریز حضور پیدا کنند.

می آبادی افزود: هدف از برگزاری مسابقات آمادگی تیم ملی نوجوانان و جوانان در مسابقات آسیایی بود که شاید بیش از ۴۰ ایمیل به کشورها زده شد که نهایتا با تونس، عراق، الجزایر و اکراین به توافق رسیدیم که متاسفانه همه از حضور در این مسابقات پس از انفجاری که در فرودگاه ترکیه به وقوع پیوست انصراف دادند، چرا که اکثر تیم ها مسیر پروازشان به تبریز از طریق فرودگاه ترکیه است.امیدوار بودیم مسابقات را بصورت بین المللی برگزار کنیم ولی پس از این حادثه تیم ها حضور خودشان را کنسل کردند.

دبیر کل فدراسیون ادامه داد: جمعه ۱۸ تیر ماه مسابقات در تبریز با حضور تیم های ملی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان ب و امید تبریز آغاز می شود و تا ۲۰ تیر ادامه دارد که تیم ملی نوجوانان از تونس مستقیم به تبریز رفته و اردو آماده سازی خود را در این شهر برپا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: تیم ملی جوانان و بزرگسالان ب نیز در حال حاضر در تهران اردو دارند که ۱۶ تیر عازم تبریز می شوند و بعد از این مسابقات نیز ۲۶ تیر اردوی تیم های نوجوانان و جوانان در تهران پیگیری می شود که تیم ملی جوانان برای شرکت در مسابقات آسیایی عازم اردن می شود.

می آبادی گفت: تیم ملی نوجوانان نیز برای شرکت در اردوی تدارکاتی ۸ روز به لهستان می رود و سپس با رایزنی های انجام شده با فدراسیون هندبال اسپانیا امیدواریم که از لهستان عازم این کشور شوند تا به این ترتیب یک دوره آماده سازی خوب و شاید بی سابقه در تاریخ هندبال برای تیم های ملی جوانان و نوجوانان رقم بخورد.

وی در پایان گفت: امیدواریم که این تدارکات و آماده سازی منجر به کسب نتیجه مطلوب برای هندبال شود و انشالله که بچه ها از مسابقات بحرین و اردن با دست پر برگردند و بتوانند سهمیه جهانی سال ۲۰۱۷ را کسب کنند.