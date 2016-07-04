به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، حسن صادقلو در جلسه هفتگی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه بنگاه های اقتصادی باید نسبت به تعهدات خود در قبال تسهیلات بانکی عمل کنند، گفت: ارائه این تسهیلات به واحدهای تولیدی باید باعث رفع رکود و کاهش نرخ بیکاری در گلستان شود و زمینه های رونق تولید را فراهم کند.



وی ادامه داد: استان گلستان در باب کمیت و میزان معرفی واحدهای تولیدی به بانک ها در کشور جایگاه خوبی دارد و باید این تسهیلات در راستای گردش مالی فعلی بنگاه های اقتصادی اعطا شود.



او افزود: باید با نظارت دستگاه های نظارتی و بانک ها و بر اساس دستورالعمل ها این تسهیلات اعطا شود چراکه بر اساس تسهیلات پرداختی یارانه نیز به واحد های تولیدی تعلق می گیرد.



صادقلو تصریح کرد: بانک ها باید با اهداف خالصانه دولت هماهنگ باشند چون دولت به دنبال اشتغال و رونق تولید است و بر این باور هستیم که این تسهیلات می تواند در رفع رکود موثر باشد.



استاندار گلستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر این تسهیلات برای رونق واحدهای تولیدی صنعتی و صنایع وابسته به کشاورزی اعطا می شود و برنامه ای برای ارائه به واحدهای گاوداری و یا مرغداری وجود ندارد.

همچنین مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان در این جلسه گفت: تا کنون اعطای تسهیلات به ۲۸۱ واحد تولیدی از سهمیه ۳۱۷ واحدی استان گلستان مصوب شده و در بین ۳۷ واحدی که در کشور تاکنون برای عقد قرارداد به بانک ها معرفی شده اند، ۱۵ واحد تولیدی مربوط به استان گلستان است.

حسینقلی قوانلو از عملکرد مثبت استان گلستان در زمینه توزیع تسهیلات در راستای رونق تولید خبرداد و گفت: این عملکرد مثبت باعث شده است تا وزارتخانه قول مساعد برای ارائه تسهیلات بیشتر به استان گلستان را بدهد و حتی می توانیم از ۴۰۰ واحد تولیدی در سطح استان گلستان حمایت کنیم.