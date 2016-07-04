  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۱۴ تیر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۶

معاون پارلمانی وزارت ورزش و جوانان:

مجلس تعامل خوبی با وزیر ورزش و جوانان دارد

مجلس تعامل خوبی با وزیر ورزش و جوانان دارد

معاون پارلمانی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به حضور محمود گودرزی در جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: نمایندگان مجلس تعامل خوبی با وزیر ورزش و جوانان دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیررضا خادم با بیان اینکه وزیر ورزش و جوانان و معاونان وزارتخانه به دعوت کمیسیون فرهنگی در مجلس حضور یافتند، افزود: نکته حایز اهمیت در این دوره کمیسیون فرهنگی اشراف زیاد نمایندگان بر مسایل هر دو حوزه جوانان و ورزش است.

وی ادامه داد: در جلسه مشترک وزیر ورزش و جوانان و نمایندگان کمیسیون فرهنگی مسایل بسیار خوبی مطرح شد و نمایندگان همراهی و تفاهم خوبی با وزیر و مجموعه مدیران وزارت ورزش و جوانان دارند.

معاون وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: بسیار خوشبین هستیم که با تسلط و آگاهی که نمایندگان مردم در مجلس دهم نسبت به موضوعات و مسایل ورزش و جوانان دارند، طرح ها و پیشنهادات ما به خوبی پیش رود و این موضوع باعث دلگرمی و قوت قلب وزیر و مجموعه معاونان و مدیران ورزش و جوانان کشور خواهد بود.

خادم با تاکید بر اهمیت جایگاه نظارتی مچلس گفت: تعامل خوبی با نمایندگان داریم و امیدواریم با حمایت آنها برنامه های راهبردی وزارت خانه بهتر و سریع‌تر اجرایی می شود.

کد مطلب 3703641

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها