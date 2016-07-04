به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین شب از پخش برنامه «ماه خدا» که در سحرهای ماه رمضان به طور زنده روی آنتن می رفت، حوالی ساعت ۲ بامداد با اجرای حسن سلطانی با این ماه عزیز وداع خواهد کرد. تلاوت قرآن، دعای سحر، مدیحه‌سرایی، ادعیه‌خوانی و اذان جزو آیتم‌های ثابت این برنامه است که به فراخور موضوع شبانه کارشناسانی نیز در استودیو حضور می یابند. علیرضا قطبی و سعید عباسی تهیه کنندگان برنامه «ماه خدا» هستند.

برنامه لحظات افطار شبکه یک نیز امروز و فردا با اجرای پدرام کریمی روی آنتن خواهد رفت و فردا ۱۵ تیر بینندگان آخرین قسمت آن را خواهند دید.

برنامه امروز دوشنبه ۱۴ تیر «شهر باران» میزبان ۹ نفر از بچه های معلول جسمی حرکتی موسسه خیریه توانمندسازی بچه های باران مشهد خواهد بود. مدیرعامل این موسسه حمید کیانیان برادر رضا کیانیان است که برای اولین بار برای درمان و بالا رفتن اعتماد به نفس و حضور در جامعه بچه های معلول، تئاتر درمانی را در کشور ابداع کرده است.

این بچه ها تاکنون در ۲۴ شهر کشور به اجرای نمایش پرداختند که نمایش «پرنده و فیل» و «راز درخت مقدس» از جمله این نمایش ها است که حمید کیانیان آن را کارگردانی کرده است. احسان ارغوانی تهیه کنندگی و کارگردانی «شهر باران» را برعهده دارد.

عوامل «شهر باران» در دو روز عید فطر با ویژه برنامه ای شاد میزبان بینندگان شبکه یک خواهند بود. قرار است این ویژه برنامه چهارشنبه ۱۶ تیر ساعت ۱۱:۳۰ و پنج شنبه ۱۷ تیر در همین ساعت حدود دو ساعت در فضایی عیدانه و به همراه مهمانان مختلف شادی آفرینی کنند.

پخش زنده جنگ «دعوت» به تهیه کنندگی مشترک مجتبی کشاورز و محمدجواد عبدالرحمانی و اجرای نیما کرمی و زینب زارع نیز تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت. این برنامه با فضایی شاد و امیدبخش هر شب میزبان تعدادی از اهالی هنر، خوانندگان، ورزشکاران و بازیگران سینما و تلویزیون است. عوامل برنامه دعوت برای دو روز عید فطر نیز ویژه برنامه ای مفرح تدارک دیده اند که قرار است چهارشنبه و پنجشنبه حوالی ساعت ۱۸ آن را روی آنتن ببرند.

مجموعه تلویزیونی «پادری» که در شب های ماه مبارک رمضان روی آنتن می رفت، کم کم به پایان خودش نزدیک می شود. این سریال که با دستمایه های طنز همراه است به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی سید محمود رضوی در ۲۰ قسمت تولید شده که چهارشنبه آخرین قسمت آن پخش می شود.

با پایان ماه مبارک رمضان از روز شنبه ۱۹ تیر ماه جدول پخش برنامه های شبکه یک دستخوش تغیرات خواهد شد و تعدادی از برنامه هایی چون «نگاه یک»، «پایش»، «ثریا»، «صبح بخیر ایران» که در این ماه از کنداکتور حذف شده بودند به آنتن برخواهند گشت.