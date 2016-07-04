به گزارش خبرگزاری مهر، «اوزدم سانبرک» رئیس انجمن تحقیقات استراتژیک ترکیه عادی سازی روابط آنکارا با تل آویو را تلاش آنکارا برای خروج از انزوا خوانده و تصریح کرد برای عادی سازی روابط با مسکو نیز چالش های زیادی در راه است.

وی توافق اخیر ترکیه و رژیم اسرائیل برای عادی سازی روابط را شکننده خوانده و درخواست کرملین از ترکیه برای تغییر سیاستش در قبال سوریه را چالش اصلی توافق انکارا و مسکو برای عادی سازی روابط دانست.

سانبرک که مشاور ارشد امور بین الملل «تورگوت اوزال» رئیس جمهور اسبق ترکیه بوده است گفت: اسرائیل دلیل بزرگ امنیتی یا استراتژیکی برای عادی سازی روابط با ترکیه ندارد زیرا در حال حاضر سوریه تهدیدی قریب الوقوع برای آن نیست و داعش هم اسرائیل را هدف قرار نداده است.

وی اکتشاف منابع گاز در سرزمین های اشغالی را و اینکه ترکیه بهترین مسیر انتقال گاز این رژیم به بازارهای جهانی است را از دلایل رژیم اسرائیل برای عادی سازی روابط با آنکارا دانست.

دیپلمات سابق ترک هدف آنکارا از نزدیکی مجدد به رژیم اسرائیل را خروج از انزوا دانسته و ابراز امیدوری کرد که این توافق شکننده پا بر جا باقی بماند تا بتواند راه های دیپلماتیک بیشتری را برای ترکیه باز کند.

وی تاکید کرد ترکیه باید سعی کند این توافق پا برجا بماند زیرا همکاری محور ترکیه و رژیم اسرائیل برای تغییر توازن های استراتژیک در منطقه و حل بحران سوریه ضروری است.



سانبرک همچنین گفت در وضعیت غزه تغیری حاصل نشده و با وجود تواق آنکارا و تل آویو تحریم های غزه پابرجاست و ترکیه فقط می تواند کمک های بشر دوستانه برای مردم غزه ارسال کند.

دیپلمات کهنه کار ترک از ترمیم روابط ترکیه و مسکو نیز استقبال کرده و گفت این کار تا حدود زیادی انزوای دیپلماتیک ترکیه را کاهش می دهد و راه را برای همکاری های یشتر مسکو و آنکارا در زمینه های انرژی و گاز هموار می کند.

وی در عین حال اجرای توافق عادی سازی روابط ترکیه و روسیه را کاری آسان ندانسته و گفت در این راه چندین چالش پیشروی ترکیه است که مهمترین آنها توقع مسکو از ترکیه برای تغییر سیاست در سوریه خواهد بود.



