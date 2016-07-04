به گزارش خبرنگار مهر، محسن مومنی ظهر دوشنبه در دیدار با مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان اظهار داشت: امیدواریم با همکاری و مشارکت بنیاد شهید استان اصفهان بتوانیم در آینده‌ای نزدیک کنگره‌ای با عنوان تجلیل از امدادگران شهید و ایثارگر برگزار کنیم تا ادای دینی بر خدمات ارزنده این افراد باشد.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه ایثار و شهادت و نشر ارزش‌های آن اعلام کرد: تجلیل از ایثارگران به ویژه امدادگران شهید از اموری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان تصریح کرد: مرکز جامع توابخشی این جمعیت از دیرباز خدمات مختلف و متعددی را به جانبازان سرافراز ارائه داده است و این آمادگی و اراده برای تعامل بیشتر وجود دارد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، ضمن تقدیر از اقدامات هلال احمر استان در دوران دفاع مقدس و نیز پس از آن و همچنین در زمینه تجلیل و رسیدگی به امور ایثارگران اعم از پرسنل و امدادگران در سال های اخیر ، اظهار داشت: جمعیت هلال احمر استان اصفهان باید به عنوان الگو و نمونه ای برای سایر دستگاه ها و ادارات باشد.

داریوش وکیلی تاکید کرد: تجلیل از امدادگران شهید و ایثارگر، در راستای ترویج فرهنگ ایثارگری و تجلیل از فضیلت های انسانی باید با اهتمام بیشتری در این حوزه صورت پذیرد.

وی در این دیدار همچنین بر لزوم توجه به مسائل و مشکلات خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگر تاکید کرد و گفت: امیدوارم با عنایت به تعامل و همکاری بین جمعیت هلال احمر استان و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بتوانیم از امکانات این جمعیت از جمله مرکز توابخشی هلال احمر هرچه بیشتر در راستای رسیدگی به امور خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگر استفاده کنیم.