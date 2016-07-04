هلاکت شماری از عناصر تروریستی در رأس بعلبک توسط رزمندگان مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان موفق شدند شماری از تروریست ها را در منطقه رأس بعلبک هدف قرار دهند.

بر اساس این گزارش رزمندگان مقاومت لبنان یک مرکز تجمع متعلق به تروریست ها را در بلندی های الزویتینه در دامنه های القاع واقع در حومه شمالی رأس بعلبک هدف قرار دادند.

در پی این حمله نیروهای حزب الله به مقر تروریست ها، شماری از آنها به هلاکت رسیدند. همچنین تعدادی دیگر از عناصر تروریستی نیز زخمی شدند.

در همین راستا در روزهای گذشته نیز رزمندگان حزب الله لبنان در حمله علیه تروریست های تکفیری داعش در منطقه القاع، یکی از سرکردگان این گروه تکفیری را به نام «ابوخطاب» به هلاکت رساندند.

ابوخطاب از جمله فرماندهان بارز میدانی گروه تروریستی داعش محسوب می شود و مسئولیت عملیات این گروه تکفیری را در منطقه میرا-فیخا برعهده داشته است. وی همچنین در شماری از عملیات ها علیه ارتش سوریه در القصیر، جوسیه و القلمون شرقی و همچنین شماری از سلسله حملات علیه مواضع ارتش لبنان در دامنه های رأس بعلبک، القاع و عرسال مشارکت داشته است.

شایان ذکر است منطقه میرا-فیخا که از شرق دامنه های القاع-رأس بعلبک تا غرب منطقه مرطبیه گسترش یافته است، همچنان تحت تسلط گروه تکفیری داعش است.