به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله نوروزی بعد از ظهر دوشنبه در جشن گلریزان آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد شهرستان در فرمانداری جم اظهار داشت: جشن گلریزان فرصتی برای کمک به همنوعان و آزادی کسانی است که به خاطر جرائم غیر عمد در زندان هستند.

وی با اشاره به آیه شریفه «من احیاها فکانما احیاالناس جمیعا» افزود: جشن گلریزان نماد ایثار و فداکاری است و ماه رمضان فرصتی مناسب برای تبلور این ایثار است.

نوروزی افزود: جشن‌های گلریزان مشارکت اجتماعی را تقویت می‌کند و بستر را برای کمک به هم‌نوعان بیش از پیش فراهم می سازد.

فرماندار جم از افزایش ۳۰۰ درصدی جمع آوری کمک‌های نقدی در جشن گلریزان به نسبت سال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیون ریال در مراسم جمع آوری شد که امسال این رقم به ۳۰۰ میلیون ریال ارتقا پیدا کرد و انتظار داریم با توجه به تعهدات اعلامی از سوی خیرین، این رقم در روزهای آتی به بیش از دو برابر افزایش یابد.

نوروزی به فراهم شدن شرایط آزادی یکی از زندانیان شهرستان اشاره کرد و افزود: هم اکنون دو زندانی جرایم غیر عمد در شهرستان داریم که یکی از این زندانیان به خاطر دیه ۱۶۵ میلیون تومانی از ۱۳ سال پیش تا کنون در زندان به سر می برد و با کمک‌های خیرین می تواند دوباره به کانون گرم خانواده باز گردد.

وی اضافه کرد: طبق اعلام مسئولان ستاد دیه کشور، به هر میزان کمک در شهرستان جمع آوری شود همکاری مضاعفی نیز از سوی ستاد دیه انجام می شود که فرصت خوبی برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد محسوب می شود.

نوروزی، اخذ رضایت شاکیان را عامل موثر در آزادسازی زندانیان دانست و خاطر نشان کرد: در راستای بخشش یا کاهش دیه، با خانواده شکات نیز دیدار و رایزنی خواهد شد.