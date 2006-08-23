خاتمي روز جمعه در دانشگاه سازمان ملل ژاپن سخنراني مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني دانشگاه سازمان ملل، سيد محمد خاتمي رئيس مؤسسه بين المللي گفتگوي فرهنگها و تمدنها سخنراني خود را با عنوان "گفتگوي ميان تمدنها: ضرورتي براي زندگي مسالمت آميز و غير خشونت آميز، رفع شكاف ميان كشورها و ايجاد شهروندي جهان" ارائه خواهد كرد.

مجموعه سخنراني هاي مركز يوتانت به مثابه محفلي در نظرگرفته مي شود كه متفكران برجسته و رهبران جهاني درباره نقش سازمان ملل در اشاره به چالشهاي پيش روي مردم و ملل جهان در قرن بيست و يكم سخنراني مي كنند.

اين مجموعه سخنرانيها از سوي مركز دانشگاه سازمان ملل، مؤسسه مطالعات پيشرفته مؤسسه دانشگاه سازمان ملل و شوراي علوم ژاپن برگزار مي شود.

دانشگاه سازمان ملل مستقر در توكيو، ژاپن از رهبران جهان و افراد برجسته دعوت مي كند كه طي سخنراني هاي خود نقش سازمان ملل در جهان امروز را كه به سرعت در حال تغيير است مورد بررسي قرار دهند و مجموعه سخنرانيهاي برجسته مركز يوتانت بر اساس اين سنت شكل گرفته تا طي هر سال براي چهار نفر از افراد برجسته فرصتي فراهم كند تا از اين دانشگاه ديدار و ديدگاه ها و تجارب خود را با دانشمندان، سياستگذاران، رهبران اقتصادي و افكار عمومي در ميان بگذارند.

يوتانت نام سومين دبير كل سازمان ملل متحد و اولين آسيايي است كه در اين سمت قرار گرفت، بسياري از سازمانهاي توسعه و زيست محيطي، صندوقها و برنامه هاي سازمان ملل توسط وي تأسيس شد و همچنين تأسيس دانشگاه سازمان ملل در توكيو نيز از اقداماتي بوده كه در زمان وي صورت گرفته است .