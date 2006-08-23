36 درصد شنوندگان راديو پيام به مضامين اجتماعي علاقه دارند

به گزارش خبرگزاري مهر، نظرسنجي مركز تحقيقات صدا و سيما نشان مي دهد در مجموع 7/37 درصد پاسخگويان به نحوي شنونده برنامه هاي راديو پيام هستند كه از اين ميزان شش درصد (هر روز)، 2/9 درصد (اكثر روزها)، 9/16 درصد (بعضي روزها) و 6/5 درصد (به ندرت) برنامه هاي اين شبكه را گوش مي دهند. 3/62 درصد پاسخگويان اعلام كرده اند برنامه هاي راديو پيام را اصلاً گوش نمي دهند.

4/41 درصد شنوندگان راديو پيام بيشتر شنونده بخش صبحگاهي (از ساعت شش تا 10 صبح) هستند. بخش نيمروزي (از ساعت 10 تا 14) با 5/20 درصد، بخش عصرگاهي (از ساعت 14 تا 18) با 4/18 درصد، بخش شامگاهي (از ساعت 18 تا 22) با 9/9 درصد، بخش شبانگاهي (از ساعت 22 تا دو بامداد) با 3/6 درصد و بخش سحرگاهي (از ساعت دو بامداد تا شش صبح) با 7/2 درصد درمراتب بعدي قرار دارند.

5/37 درصد شنوندگان بيشتر برنامه هاي راديو پيام را بين ساعت 10 تا 11 صبح و در مرتبه بعد 2/36 درصد بين ساعت 9 تا 10 صبح، 6/32 درصد بين ساعت 17 تا 18 و 3/32 درصد بين ساعت هشت تا 9 گوش مي دهند. ميانگين مدت زمان گوش كردن به برنامه هاي راديو پيام بين شنوندگان دو ساعت و 16 دقيقه در روز و در بين پاسخگويان 51 دقيقه بوده است.

4/44 درصد شنوندگان بيشتر در خودرو شنونده برنامه هاي راديو پيام هستند. 40 درصد در منزل و 2/14 درصد در محل كار برنامه هاي اين راديو را گوش مي دهند. همچنين 3/0 درصد گفته اند فرقي نمي كند و 1/1 درصد در اين باره اظهار نظري نكرده اند.

7/61 درصد شنوندگان بخش موسيقي و سرود، 1/58 درصد بخش اخبار و رويدادهاي ايران و جهان، 5/57 درصد بخش گفتار مجري، و 9/52 درصد بخش پيام هاي ترافيكي راديو پيام را هر روز و اكثر روزها گوش كرده اند و ميزان رضايت شنوندگان از بخش هاي اخبار و رويدادهاي ايران و جهان (8/88 درصد)، موسيقي و سرود (5/88 درصد)، پيام هاي ترافيكي (2/86 درصد) و گفتار مجري( 9/85 درصد) در حد خيلي زياد و زياد بوده است.

7/68 درصد شنوندگان درحد خيلي زياد و زياد و 8/20 درصد در حد كم و خيلي كم معتقدند كه پيام هاي ترافيكي راديو پيام در كاهش مشكلات ترافيكي موثر بوده است. 5/5 درصد شنوندگان اصلاً چنين نظري ندارند. پنج درصد نيز در اين باره اظهارنظري نكرده اند. 2/82 درصد شنوندگان در حد خيلي زياد و زياد و 9/13 درصد در حد كم و خيلي كم به اطلاعات و پيام هاي ترافيكي راديو پيام اعتماد دارند. 8/0 درصد شنوندگان به اين اطلاعات و پيام ها اصلاً اعتماد ندارند.

7/36 درصد از شنوندگان دوست دارند موضوع پيام هاي كلامي اجتماعي باشد. اطلاعات عمومي با 1/26 درصد، مذهبي با 1/10 درصد، ادبي با 6/6، سياسي با 3/6 درصد و اقتصادي با شش درصد از ديگر موضوعات مورد علاقه شنوندگان بوده است. 1/7 درصد شنوندگان به همه موارد اشاره كرده اند. همچنين 3/0 درصد پاسخ هيچ كدام داده و 8/0 درصد در اين باره اظهارنظري نكرده اند.