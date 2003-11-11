آمريكا روزهاي سخت و دشواري را در عراق مي گذراند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويتر، علي رغم تشديد درگيريها و افزايش شمار تلفات نيروهاي آمريكايي درعراق ، كاندوليزا رايس مشاور امنيت ملي جرج بوش رييس جمهورآمريكا مدعي شد كه درگيريهاي اصلي درعراق ازسرگرفته نمي شود اما ايالات متحده آمريكا روزهاي سخت و دشواري را درعراق درپيش رو دارد.

رايس درعين حال اذعان داشت: جرج بوش رييس جمهورآمريكا خود را ازقربانيان آمريكايي در عراق جدا نمي داندو همواره با خانوادهاي قرباني همدردي مي كند.

وي گفت: اگر چه بوش بر سرجنازهاي سربازان كشته شده آمريكايي عراق حاضر نمي شود اما وي براي ابراز همدردي، نامه هاي شخصي براي خانوادهاي قربانيان فرستاده است.

مشاورامنيت ملي آمريكا با بيان اينكه انتظار مي رفت بوش روزي كه نيروهاي آمريكايي به وطنشان بازگشتند، درباره قربانيان جنگ سخنراني كند به تلويزيون كينج در" ساتل" كه يكي از آژانس هاي وابسته به تلويزيون "ان. بي. سي "است ، گفت : فرمانده عالي (بوش) نمي تواند خود را از خانواده هاي قرباني جدا بداند .

وي افزود: مقامات آمريكايي از مرد وزن در لباس رسمي اين كشورتحت امرمردم هستند ونسبت به كشته شدن حتي يكي از سربازان آمريكايي بسيار متاثر مي شوند.

مشاورامنيت ملي آمريكا تصريح كرد: اززمان اعلام پايان جنگ درعراق توسط بوش، نيروهاي آمريكايي با نيروهاي مقاومتي كه تاكنون 153 نظامي آمريكايي را كشته اند درحال مبارزه بوده است .

وي به سرنگوني دوهلي كوپترحامل نيروهاي آمريكايي درماه گذشته اشاره كرد و گفت: احتمالا تلاشهاي زيادي براي سركوب كردن حملات مقاومت به كارگرفته شده زيرا آنها هواپييماهاي "اف 16 " آمريكا را دراوائل جنگ با بمبهايي مخصوصي در شهر فلوجه سرنگون كردند.

رايس به تلويزيون كينج گفت : مقاومتي كه عليه نيروهاي ائتلاف خارجي صورت مي گيرد توسط برخي ازعناصر رژيم سابق عراق است و به اعتقاد من ما مي توانيم اين اقدام آنها را به عصيانگري و يا عصيان همراه با تروريسم توصيف كنيم .

وي درباره تمايل شديد بازگشت نيروهاي آمريكايي به وطنشان همزمان با برگزاري انتخابات رياست جمهوري گفت : آمريكا تلاش مي كند فورا كار آموزش عراقي ها را به پايان برساند تا آنها بتوانند اداره پليس و وظايف نظامي خودشان را به عهده بگيرند .

رايس با اعلام اينكه تعداد عراقيهايي كه در سرويس امنيت عراق شركت كرده اند بالغ بر 118 هزارعراقي است ، اظهارداشت: عراقي ها دشمنان خود را بهتر مي شناسند.