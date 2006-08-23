تلاش شهيد منصوري قرچك براي صدرنشيني راه ساري

به گزارش خبرنگار مهر درهفته دهم ليگ برتر فوتسال ، ارم كيش درسالن حيدريان قم پذيراي فجرقائم گلوگاه خواهد بود، سازمان بازرگاني آذربايجان شرقي درسالن شهرداري تبريز با صدراي شيراز روبرو مي شود و تيم فوتسال راه ساري در ديداري حساس ميهمان علم و ادب درسالن شهيد بهشتي مشهد خواهد بود.

همچنين در ديدارهاي ديگراين هفته درسالن طالقاني تهران استقلال ميزبان راه آهن است ، پست اصفهان در زمين خود با دانشگاه آزاد اسلامي روبرو مي شود و تام ايران خودرو كه در ديدارهاي خود صاحب بهترين گل زده مي باشد در رشت به فكر به ثمر رساندن گلهاي فراوان به هيات فوتبال استان گيلان است .



هفته دهم ليگ برتر فوتسال جمعه 3/6/85 در هفت شهر مختلف با انجام هفت بازي برگزار خواهد شد.