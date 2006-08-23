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۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۵:۰۴

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تلاش شهيد منصوري قرچك براي صدرنشيني راه ساري

تلاش شهيد منصوري قرچك براي صدرنشيني راه ساري

در هفته دهم رقابتهاي ليگ برتر فوتسال تيم شهيد منصوري قرچك با قرار گرفتن در برابر صدرنشين ليگ يعني شن ساي ساوه براي صدرنشيني راه ساري كه در يك قدمي صدر جدول است تلاش خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار مهر درهفته دهم ليگ برتر فوتسال ، ارم كيش درسالن حيدريان قم پذيراي فجرقائم گلوگاه خواهد بود، سازمان بازرگاني آذربايجان شرقي درسالن شهرداري تبريز با صدراي شيراز روبرو مي شود و تيم فوتسال راه ساري در ديداري حساس ميهمان علم و ادب درسالن شهيد بهشتي مشهد خواهد بود.

همچنين در ديدارهاي ديگراين هفته درسالن طالقاني تهران استقلال ميزبان راه آهن است ، پست اصفهان در زمين خود با دانشگاه آزاد اسلامي روبرو مي شود و تام ايران خودرو كه در ديدارهاي خود صاحب بهترين گل زده مي باشد در رشت به فكر به ثمر رساندن گلهاي فراوان به هيات فوتبال استان گيلان است .
  
هفته دهم ليگ برتر فوتسال جمعه 3/6/85 در هفت شهر مختلف با انجام هفت بازي برگزار خواهد شد.

کد مطلب 370458

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