دانشجويان عصر حاضر مضطرب و افسرده تر هستند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، "سونيا لوتار" پروفسور روانشناس و آموزش دانشگاه "كلمبيا" نيويورك با ذكر اين ادعا گفت: نسل جوان امروزي از كليه اقشار اجتماعي به دليل داشتن انگيزه فراوان براي دستيابي به موفقيت بيش از پيشينيان خود به افسردگي و اضطراب دچار مي شوند.

بنا بر گزارش "يواس اي تودي" وي با نظريه برخي مبني بر ريشه داشتن اين مشكل در رفتار والدين درگير كه سعي در حمايت از فرزندان خود به هنگام درماندگي دارند، مخالفت كرد و گفت: دليل اصلي اين معضل وجود حس دروني كمال گرايي در جوانان و ميزان موفقيت آنها در دستيابي به اين هدف است و درست نيست والدين را در اين راستا مقصر بدانيم.

مطالعه ديگري كه در سال 2003 در دانشگاه ايالتي "كانزاس" انجام شد از نظريات "لوتار" حمايت مي كند. براساس اين مطالعه شمار دانشجويان دانشگاهي كه تحت درمان افسردگي قرار گرفته بودند طي سال هاي 1989 تا 2001 به دو برابر افزايش يافت.

مركز مرتبط با افسردگي دانشگاه "ميشيگان" نيز اخيرا اعلام كرد: 15درصد از دانشجويان دانشگاهي از افسردگي رنج مي برند.