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۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۵:۴۰

همايش سالانه مسئولين بسيج دانشگاهي دانشگاه هاي كشور برگزار شد

نشست يك روزه تشكيلاتي مسئولان بسيج دانشجويي دانشگاه ها و مراكز آموزشي سراسر كشور با حضور رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر در مشهد، در اين مراسم دكتر "محمدرضا مرداني" - رئيس سازمان بسيج دانشجويي كشور گفت: دفاع از عدالت طلبي، عدالت خواهي و حقوق هسته اي كشور از اهداف بسيج دانشجويي كشور است.

وي با بيان اين كه شعار بسيج در سال پيامبر اعظم سيره نبوي، روح سلحشوري و بيداري اسلام است افزود: وظيفه بسيجيان در سال پيامبر اعظم (ص) تحليل وضعيت جنبش دانشجويي و تشريح وضعيت فعلي فعاليت ها و برنامه هاي اين تشكل است.

مرداني يادآور شد: بسيجيان بايد مراقب ديدگاه هاي كساني كه سال ها با ترويج گفتمان هاي وارداتي و افكار بيگانه تلاش در تخريب ارزش هاي ديني داشته اند، باشند و در جهت پيشبرد اهداف رهبركبير انقلاب گام بردارند.

وي اضافه كرد: تشريح اهداف نشست توسط شوراي جوان بسيج دانشجويي و تشكيل كميسيون هاي 29 گانه پيرامون اهم مسائل و موضوعات اولويت دار پيش روي بسيج دانشجويي در ترم آتي از جمله برنامه هاي اين نشست يك روزه است.

مرداني افزود: اين نشست با حضور 800 دانشجوي نخبه بسيجي از 40 دانشگاه از سراسر كشور تشكيل شده است و در حاشيه برگزاري اين نشست، دانشجويان در كارگاه هاي آموزشي شركت خواهند كرد.

کد مطلب 370461

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