همايش سالانه مسئولين بسيج دانشگاهي دانشگاه هاي كشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر در مشهد، در اين مراسم دكتر "محمدرضا مرداني" - رئيس سازمان بسيج دانشجويي كشور گفت: دفاع از عدالت طلبي، عدالت خواهي و حقوق هسته اي كشور از اهداف بسيج دانشجويي كشور است.

وي با بيان اين كه شعار بسيج در سال پيامبر اعظم سيره نبوي، روح سلحشوري و بيداري اسلام است افزود: وظيفه بسيجيان در سال پيامبر اعظم (ص) تحليل وضعيت جنبش دانشجويي و تشريح وضعيت فعلي فعاليت ها و برنامه هاي اين تشكل است.

مرداني يادآور شد: بسيجيان بايد مراقب ديدگاه هاي كساني كه سال ها با ترويج گفتمان هاي وارداتي و افكار بيگانه تلاش در تخريب ارزش هاي ديني داشته اند، باشند و در جهت پيشبرد اهداف رهبركبير انقلاب گام بردارند.

وي اضافه كرد: تشريح اهداف نشست توسط شوراي جوان بسيج دانشجويي و تشكيل كميسيون هاي 29 گانه پيرامون اهم مسائل و موضوعات اولويت دار پيش روي بسيج دانشجويي در ترم آتي از جمله برنامه هاي اين نشست يك روزه است.