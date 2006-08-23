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۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۸:۴۷

جمع بازيگران "پيتزبورگ اسرارآميز" كامل شد

نيك نولتي، منا سواري و جان فوستر به جمع بازيگران فيلم "پيتزبورگ اسرارآميز" به كارگرداني راوسن مارشال تربر پيوستند.

به گزارش خبرنگار مهر، اين اثر كه در زمره فيلم هاي درام جاي دارد، بر اساس كتاب مايكل چابون برنده جايزه پوليتزر كليد مي خورد و فوستر در اين اثر نقش فارغ التحصيل رشته هنر را بازي مي كند كه درصدد فرار از نفوذ و قدرت پدرش برمي آيد.

نيك نولتي در اين فيلم نقش پدر كاراكتر محوري فيلم را بازي مي كند و سواري نيز در نقش نامزد وي حاضر مي شود. داستان "پيتزبورگ اسرارآميز" به تابستاني مي پردازد كه دانشجوي داستان درگير يك مثلث عاشقانه مي شود. راوسن مارشال تربر نگارش فيلمنامه اين اثر را بر عهده دارد.

به احتمال بسيار فيلمبرداري اين اثر از روز پنجم سپتامبر در پيتزبورگ آغاز مي شود. اين اثر اولين محصول استوديو گراندزول است كه از تهيه كنندگان مستقلي چون مايكل لاندن تشكيل شده است. از ديگر هنرپيشگاني كه در اين اثر به نقش آفريني مي پردازند مي توان به سيه نا ميلر و پيتر اسكارسگارد اشاره كرد.

کد مطلب 370465

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