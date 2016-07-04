به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران فزود: همچنین در راستای جمع آوری فطریه مردم استان، ۲۵۰ صندوق از طرف کمیته امداد در اماکن برگزاری نماز عید فطر پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: مردم می توانند فطریه خود را از طریق صندوقها و پایگاههای کمیته امداد نیز پرداخت کنند.

محبی افزود: مردم همچنین می توانند برای پرداخت فطریه خود به دفاتر کمیته امداد در سراسر استان مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: فطریه جمع آوری شده مردم بین نیازمندان توزیع خواهد شد.

محبی اظهار داشت: فطریه در هر منطقه بین نیازمندان خود منطقه تقسیم می شود.

وی افزود: این فطریه در بخشهای دیگری چون اکرام ایتام و اهدای جهیزیه نیز استفاده می شود.