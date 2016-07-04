به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست بوشهر، حسین دلشب اظهار داشت: در این طرح مانند سال‌های گذشته احداث هچری سایت‌ها، به‌کار گیری نیروی بومی شبانه‌روزی، آموزش نیروهای بومی، جابجایی لانه‌ها، سرکشی به ساحل با قایق اجرا شد.

وی ادامه داد: این طرح که از سال ۹۱ اجرا شده است از روند بی‌نتیجه‌ماندن زادآوری لاکپشت‌های نوک عقابی جلوگیری به‌عمل آورده است؛ در گذشته، تخم گذاری‌های صورت پذیرفته یا بر اثر آبگرفتگی یا دستبرد حیوانات وحشی به طور کامل نابود می‌شدند ولی اکنون با اجرای این طرح از لانه ها مواظبت شده و چرخه تولید مثل به طور کامل به نتیجه می رسد.

دلشب افزود: در این طرح از مجموع ۳۵ مورد مشاهده لاکپشت موفق به تک گذاری، ۱۷ لاکپشت نوک عقابی بودند و ثبت ۱۱ مورد تخم گذاری و جابجایی همه به هچری سایت را داشتیم که از مجموع ۱۱ لانه تعداد ۹۳۴ عدد تخم نرمال جابجا که ۶۵۸ قطعه نوزاد لاکپشت به دریا هدایت شدند که درصد تبدیل تخم ها به نوزاد ۷۰ درصد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به‌کارگیری نیروی اجرایی بیشتر و قایق برای سرکشی به همه سواحل، شروع فعالیت از ابتدای بهمن ماه هر سال و آزادسازی سواحل از اتاقک‌های ماهیگیران و کنترل تردد افراد در سواحل در فصل زادآوری در دستیابی به نتایج کمی و کیفی این طرح موثر خواهد بود.