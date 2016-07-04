به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه و شهرسازی، خلیل محبت خواه در جلسه بررسی مشکلات شهرک های مسکن مهر استان اردبیل افزود: شرکت های آب و فاضلاب و برق باید نسبت به تکمیل شبکه زیرساخت ها و برقراری انشعابات باقی مانده مسکن مهر استان اقدام کنند.

وی یکی از مشکلات مسکن مهر استان اردبیل را عدم تکمیل آسفالت معابر شهرک ها برشمرد و یادآور شد: در این راستا بالغ بر سه هزار و ۵۰۰ تن قیر تاکنون جهت آسفالت معابر شهرک های مهر استان اردبیل از طرف وزارت راه و شهرسازی تخصیص یافته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با تاکید بر اینکه این بخش تعهد شهرداری ها است و مقرر شده شهرداری آسفالت باقی مانده معابر شهرک های اندیشه و نیایش اردبیل را تکمیل کند، متذکر شد: علاوه بر این شهرداری ها باید نسبت به تمدید پروانه و صدور پایان‌کار برای پروژه های مسکن مهر استان با اخذ ۸۰ درصد هزینه مربوطه کنند.

وی به ساخت مدارس در سایت های مسکن مهر استان اشاره کرد و بان داشت: در حال حاضر تعداد هفت باب مدرسه در این شهرک ها احداث می شود، اما باید اداره نوسازی مدارس استان نسبت به تسریع در اجرای این مدارس اقدام کند.

محبت خواه با بیان اینکه دو باب مدرسه مسکن مهر نیز در اردبیل تا مهرماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید، در خصوص واحدهای مسکن مهر شهرستان بیله سوار عنوان کرد: نواقص موجود در مسکن مهر این شهرستان در حال مرتفع شدن بوده، زیرسازی معابر داخلی اجرا و آماده آسفالت است.