به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی بعدازظهر دوشنبه در شورای روابط عمومیهای استان افزود: روابط عمومیها دو نقش مهم درون سازمانی و برون سازمانی را دارند.

وی بیان کرد: نقش درون سازمانی روابط عمومی ها بیان عملکرد و خدمات دستگاه است که نقش مهمی در تنویر افکار عمومی بیان نقاط ضعف و توسعه جامعه دارد.

محمدی اظهار داشت: بیان عملکردهای مثبت و نقطه ضعفها سبب ارتقا خدمات ارائه شده به مردم می شود.

وی با اشاره به سفر هیئت دولت به استان افزود: روابط عمومیهای نهادها و دستگاههای مختلف در استان برای استقبال بهتر از هیئت دولت آماده باشند.

معاون سیاسی وامنیتی استاندار اظهار داشت: دولت بخشی از نهاد حاکمیتی نظام است و استقبال مطلوب مردم اثرات مهمی درافزایش اقتدار ملی، وحدت و انسجام جامعه دارد.

محمدی با بیان اینکه روابط عمومیهای استان کمیته استقبال مردمی از هئیت دولت در این استان را تشکیل دهند، گفت: ایجاد زیرساختهای توسعه در استان از مهمترین اهداف سفر هیئت دولت به استان است.

وی اظهار داشت: برای استقبال از هیئت دولت باید زمینه ایجاد روحیه نشاط و امید در بین مردم از سوی روابط عمومیها و رسانه‌ها فراهم شود.