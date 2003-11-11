جمعيت كل كشور امسال به بيش از 66 ميليون نفر مي رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، از اين تعداد جمعيت در سال جاري پيش بيني مي شود كه 44 ميليون و 371 هزار و 993 نفر در نقاط شهري و 22 ميليون و 107 هزار و 845 نفر در نقاط روستايي ساكن باشند.

بر اساس برآورد هاي مركز آمار ايران، تعداد جمعيت ساكن در مناطق شهري سال گذشته حدود 43 ميليون و 265 هزار و 171 نفر و جمعيت ساكن در مناطق روستايي حدود 22 ميليون و 275 هزار و 53 نفر برآورد شد.

در اين ميان استان تهران حدود 11 ميليون و 912 هزار و 221نفر از جمعيت كل كشور در سال جاري را به خود اختصاص مي دهد كه 10 ميليون و 181 هزار و 81 نفر در نقاط شهري تهران ساكن خواهند بود.

سال گذشته يك ميليون و 122 هزار و 104 نوزاد در كشور متولد شد كه 572 هزار و 659 نوزار پسر و 549 هزار و 445 نوزاد دختر بودند. تعداد نوزادان متولد شده در استان تهران در اين سال به 167 هزار و 545 نوزاد رسيد كه 85 هزار و 798 نوزاد پسر و 81 هزار و 747 نوزاد دختر متولد شدند.







