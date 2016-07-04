به گزارش خبرنگار مهر، پنجم اردیبهشت ماه سال ۸۴ بود که ماموران گشتی کلانتری ۱۵۶ افسریه در جریان گشت های انتظامی خود توسط خانواده مردی حدودا ۵۰ ساله به نام حمید،‌ متوجه می شوند او پس از مشاجره تلفنی با شخصی از خانه خود خارج شده است و پس از حدود شش ساعت بازنگشته است. این در حالی بود که حمید گوشی همراه داشت و گوشی خود را نیز جواب نمی داد. در جستجوهای پلیسی به زودی مشخص شد که مرد جوان در حوالی قصر فیروزه با شخصی قرار گذاشته است و جستجوهای پلیسی برای کشف مرد مفقود شده به زودی آغاز شد.

روز ششم اردیبهشت سال ۸۴ ماموران گشتی در حوزه استحفاظی قصر فیروز متوجه مردی بیهوش در ماشین خود می شوند که پس از بررسی معلوم می شود او حمید است و در ماشین خود به قتل رسیده است. پس از ثبت این اطلاعات در پرونده اکیپ ماموران اداره دهم آگاهی به همراه تیمی از ماموران پزشکی قانونی و تشخیص هویت سر صحنه حضور پیدا کردند و به دستور بازپرس کشیک وقت جسد برای معاینه دقیق به پزشکی قانونی منتقل شد.

با گذشت چند روز از زمان کشف جسد پزشکی قانونی اعلام کرد حمید به دلیل اصابت جسم سخت به سرش و در نتیجه شکستگی جمجمه فوت کرده است و ضارب بعد از اطمینان از قتل وی از محل حادثه متواری شده است.

با مشخص شدن این موضوع تحقیقات برای دستگیری قاتل یا قاتلین حمید آغاز شد تا اینکه به زودی مشخص گردید حمید با افرادی به طور پنهانی در ارتباط بوده است و به احتمال زیاد پای یک زن در قتل او در میان است. پس از ثبت این اطلاعات در پرونده مشخص شد حمید به خانواده اش پایبند بوده و امکان ندارد رابطه اش با زنی که رد پایش در پرونده وجد داشت علتی به غیر از مشکلات مالی داشته باشد در بررسی های تخصصی و پلیسی محل کار این زن با هویت عسل در بیمارستانی خصوصی در مرکز پایتخت شناسایی شد . در زمان مراجعه مامورین به محل هیچ اثری از عسل یافت نشد تا اینکه پس از بررسی های دقیق تماس های حاصل شده با این زن مجهول الهویه مشخص شد عسل نام مستعار اوست و او با نام زهرا در آن بیمارستان به عنوان دکتر مشغول به کار است. پس از این زن جوان به دادسرای امورجنایی ویژه قتل در شعبه سوم احضر شد و در جریان بازجویی های اولیه گفت چند روز قبل از اینکه حمید را برای آخرین بار ببینم کیف دستی ام را در ماشین او جا گذاشته بودم و او با من تماس گرفت تا اینکه کیف را برایم بیاورد و تحویل بدهد. در این حین حرف و حدیثی هم پیش آمد و با اینحال من از او هیچ کینه ای به دل نگرفته ام و الان نیز از اینکه چه کسی او را کشته است خبری ندارم.

با این وجود یکی از شاهدین که همکار حمید در آژانس بود شهادت داد این زن با حمید رابطه ای داشته است و روز حادثه هم با همین خانم قرار داشت تا کیفش را ببرد تحویل بدهد اما عسل هیچکدام از این حرف ها را قبول نکرد تا اینکه با حقایق موجود در پرونده سر انجام لب به اعتراف گشود . او به بازپرس گفت شوهرم در آن روز حمید را دیده بود اما با هم هیچ درگیری پیدا نکردند من خودم به شوهرم توضیح دادم که حمید کیف مرا برایم آورده است و او هم خودش فهمید واقعیت از چه قرار است.

بعد از تعریف این ماجرا بازپرس دستور داد تا تراب همسر زن جوان را هم به دادسرا احضار کنند . ۱۶ آبان ۸۷ مشخص شد هیچ مدرکی دلیل بر اینکه تراب قاتل حمید باشد وجود ندارد و به احتمال زیاد حمید در یک درگیری با فردی ناشناس کشته شده است و با رای شعبه ۷۱ دادگاه کیفری او آزاد شد.

در انتها پس از کش و قوس های فراوان در این پرونده و با توجه به پیدا نشدن عامل قتل حمید، به دستور بازپرس سیدسجاد منافی‌آذر قرار بر این شد که دیه مقتول از حساب بیت المال پرداخت شود و پرونده برای بررسی بیشتر و گرفتن تاییدیه در دیوان عالی کشور، در اختیار قضات دادگاه کیفری یکم استان تهران قرار گرفت تا با رضایت اولیای دم مقتول پرونده مختومه اعلام شود.